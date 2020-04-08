2020-04-09T12:35:35+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Перми, последние новости на 9 апреля 2020 года: все, что известно о ситуации на эту минуту

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Перми на 9 апреля 2020 года
Анна Маркова
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В Пермском крае тесты на коронавирусную инфекцию сделали уже 10 000 человек.В Пермском крае тесты на коронавирусную инфекцию сделали уже 10 000 человек.Фото: Василий Вахрин
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Сегодня, 9 апреля, диагноз коронавирусная инфекция подтвердился еще у 9 жителей Пермского края.

По последним данным в Пермском крае всего было выявлено 41 заболевший новой коронавирусной инфекцией, 6 из них - выздоровело, 3 -скончалось, 23 находятся на лечении. Дома на карантине еще 2148 жителей Прикамья.

Утром, 8 апреля, скончался 69-ти летний пациент с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция и тяжелым сопутствующими заболеваниями - сахарный диабет и ишемическая болезнь сердца, сообщили в оперативном штабе.

В Пермском крае тесты на коронавирусную инфекцию сделали уже 10 000 человек. С первого заболевшего в Пермском крае проведено около 10 тысяч исследований на коронавирус. Исследования на COVID-19 проводятся в трех лабораториях Перми: Пермском краевом центре по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, лаборатории краевой инфекционной больницы и в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в Пермском крае.

Краевой Минздрав, 8 апреля, сообщил о внештатной ситуации в Краснокамской городской больнице.

- На данный момент прием и выписка пациентов в отделение больницы, где проходили лечение пациенты с пневмониями, полностью прекращены, по предписанию главного санитарного врача Пермского края, - сообщает пермский Минздрав. - Это связано с подозрением на наличие у одного из пациентов коронавирусной инфекции. В настоящее время у одного пациента этого отделения предварительно положительный результат, сейчас ждем окончательного результата из Москвы.

Проведено обследование COVID-19 всех сотрудников больницы и тех пациентов, которые в течение последних 2 недель были выписаны из отделения, закрытого на карантин.

Предварительные результаты обследования контактных лиц - отрицательные. Проведена полная дезинфекционная обработка.

"Семь способов, как обезопасить себя от коронавируса", - советы санитарных врачей

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https://www.perm.kp.ru/daily/27115/4193914/

ИСТОЧНИК KP.RU

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