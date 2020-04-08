2020-04-08T23:04:29+03:00
Общество

Число заболевших коронавирусом в Перми на 9 апреля 2020 года на прибавилось: в больницах изолированы 23 человека с подтвержденным диагнозом

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Перми на 9 апреля 2020 года
Андрей МАТЛИН
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Фото: краевое правительство.Фото: краевое правительство.
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По данным на 9 апреля 2020, в Пермском крае официально зарегистрировано за все время 32 случая заболевания коронавирусной инфекцией, из низ 23 проходят лечение в настоящее время. Три человека умерли, шестеро – выздоровели и были выписаны.

Сейчас в больницах изолированы 50 человек: из них 23 - с подтвержденным коронавирусом, 27 пациентов - с признаками ОРВИ, пневмонии, у них взяты тесты на COVID-19 и отправлены в федеральную лабораторию на подтверждение.

За истекшие сутки, за 8 апреля, количество подтвержденных диагнозов не прибавилось. Зато 7 апреля стало известно об 11 новых случаях. Среди вновь выявленных больных коронавирусом в Пермском крае - главврач онкодиспансера Максим Мезенцев и его супруга, вернувшиеся в марте из отпуска, проведенного на Сейшельских островах. Остальные 9 человек заразились уже в Перми от носителей вируса.

2481 человек находятся на домашней самоизоляции по предписанию главного санитарного врача Пермского края. Это люди, которые общались с больными коронавирусом, и те, кто недавно вернулся из зарубежных поездок. У всех взяты анализы на коронавирусную инфекцию.

"Снимаем обувь, при необходимости стираем одежду и тщательно моем руки",- главный терапевт края о мерах предосторожности в "антикоронавирусные дни"

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Утром 8 апреля скончался 69-ти летний пациент с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция и тяжелым сопутствующими заболеваниями (сахарный диабет и ишемическая болезнь сердца).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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