Число умерших из-за коронавируса в Перми на 9 апреля 2020 года: инфекция унесла уже три жизни
Число умерших из-за коронавируса в Перми за предыдущий день увеличилось до 3 человек. Утром 8 апреля скончался 69-летний мужчина с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция.
Как сообщили в региональном оперативном штабе, у умершего пациента были также тяжелые сопутствующие заболевания - сахарный диабет и ишемическая болезнь сердца.
До этого в Перми за все время эпидемии коронавируса скончались еще два человека, у которых диагноз на коронавирусную инфекцию дал положительный результат: ушли из жизни журналист Анастасия Петрова и 48-летний мужчина, у которого было тяжелое онкологическое заболевание.
Шестеро пациентов с подтвержденным диагнозом на коронавирус - выздоровели и были выписаны. 7 апреля из отделения краевой инфекционной больницы выписали 37-летнюю женщину, лечившуюся от коронавируса. Она посещала Словению, Португалию. Сейчас ее самочувствие оценивается как удовлетворительное, она отпущена домой.
Сейчас в больницах находятся 50 человек - 23 человека с коронавирусом, а также 27 пациентов с признаками ОРВИ и пневмонии, их тесты отправили на проверку в федеральную лабораторию.
Среди вновь выявленных больных коронавирусом - главный врач Пермского онкодиспансера Максим Мезенцев и его супруга, в марте они вернулись из отпуска, который проводили на Сейшельских островах.
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2481 человек изолированы на дому по предписанию главного санитарного врача, они находятся под медицинским наблюдением. Это те, кто вернулся из-за рубежа или контактировал с заразившимися коронавирусом или с вернувшимися из зарубежных поездок. У них взяты пробы на наличие коронавирусной инфекции.
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ИСТОЧНИК KP.RU