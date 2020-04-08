«Комсомолка» объявляет акцию «Читаем книги детям»

Быть запертым в четырех стенах дома всей семьей, согласитесь, такое нечасто случается. И многие пребывают в растерянности: как с пользой провести время, чем занять детей?

А выход простой: надо взять ситуацию под контроль!

Но как это сделать? «Комсомольская правда» предлагает вам помощь. Мы объявляем акцию «Читаем книги детям».

Что может быть прекраснее, чем взять в руки хорошую детскую книгу, усадить домочадцев поближе и начать чтение.

Для ребенка книга - это билет в волшебный мир приключений, где живут герои сказок и популярные персонажи из любимых мультфильмов. А для взрослых - это путь к переменам, потому что чтение с детьми не просто полезно для душевного равновесия, оно помогает сплотить семью.

Что надо сделать, чтобы принять участие в нашей акции?

Позвоните с 10 по 30 апреля 2020 г. с 10.00 до 20.00 по телефону 8-950-46-14-166 и сделайте заказ.

Наша консультант Ольга поможет определиться с выбором книжек и журнала для детей и примет ваш заказ.

При заказе детских книг и журнала на сумму от 500 рублей – БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА по Перми. Оплата при получении заказа. Доставка всех заказов осуществляется в течение трех рабочих дней с момента оформления заказа.

ПОДАРОК ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ, которые сделают заказ на сумму от 500 рублей, - авторский покетбук Юлии Шиловой «Шоу для меня одной».

Звоните, поможем определиться с выбором: 8-950-46-14-166 (с 10.00 до 20.00)