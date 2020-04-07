«Не ожидали, что столько людей откликнется». Как в Перми работает волонтерский центр Региональной общественной приемной

Две недели назад в Перми открылся волонтерский центр «Единой России». Работает он на площадке Региональной общественной приемной председателя партии Д.А. Медведева. Пермякам и жителям края здесь оказывают ту необходимую помощь, в которой они нуждаются в связи с пандемией коронавируса.

Принцип «единого окна»

Работа в волонтерском центре кипит без выходных, звонки поступают с самого утра и до позднего вечера. Центр координирует работу с обращениями граждан, выстраивает межведомственное взаимодействие и информирует жителей о текущей ситуации в регионе.

Пермяки могут обратиться в call-центр с любыми вопросами, которые волнуют их в это непростое время. И звонки действительно поступают не только от пожилых людей, которым необходимо купить лекарство или продукты, но и от людей среднего возраста или многодетных.

- Много обращений связано с ипотечными каникулами, звонят родители школьников и задают вопросы по дистанционному обучению, - объясняет координатор волонтерского центра, член Генерального совета партии «Единая Россия» Елена Савельева. - Есть такие, кто лишился работы, а, соответственно, и дохода. Люди спрашивают, как им в сегодняшних условиях переквалифицироваться и где можно подработать.

За две недели в общественную приемную обратилось более тысячи человек, отметили сегодня на онлайн пресс-конференции. И за каждым таким обращением своя ситуация, которую здесь либо помогают разрешить, либо направляют туда, где могут помочь.

У всех волонтеров есть средства индивидуальной защиты

В ежедневном режиме организована помощь людям старшего поколения, которым сейчас лучше поберечься дома. И помогают им в этом неравнодушные волонтеры. Партнерами волонтерского центра выступили общественные организации и движения: «Молодая Гвардия», «Волонтеры Победы», «Российские студенческие отряды», «Российский союз сельской молодежи», молодежный парламент города Перми, волонтеры федерального партийного проекта «Чистая страна», «Центра помощи инвалидам».

Время выполнения заявки составляет 24 часа, и это очень хороший показатель! Причем, волонтеры стараются учитывать все пожелания людей пожилого возраста: какой жирности им нужно молоко, из какого магазина.

Важно отметить, что у всех молодых людей есть средства индивидуальной защиты: ежедневно им выдаются маски, перчатки и антисептики. С этом помогают предприятия-партнеры «Лукойл», «Метафракс», группа компаний ПЦБК, которые интегрировались в работу волонтерского центра.

Откликнулось 750 волонтеров

- Мы открылись 24 марта, и за две недели показатели нашей работы таковы: мы приняли больше тысячи обращений на наш call-центр, - отметил руководитель Региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» в Пермском крае Александр Бойченко. – В основном отрабатывают наши волонтеры, остальное передаем в Министерство социального развития. Нам помогают 750 волонтеров. Все больше откликается депутатов. Кто-то помогает финансами, кто-то автотранспортом, чтобы наши волонтеры стали более мобильными. И за это всем большое спасибо.

Волонтеры понимают всю важность возложенной на них задачи.

Причем, работа построена так, что помощь оказывается не только тем, кто сам обратился в центр, но и тем, кто включен в базу Региональной общественной приемной, начиная с 2008 года. Пожилым людям звонят и выясняют, не одинокий ли он? Нуждается ли в помощи?

«Спасибо врачам»

- Региональной общественной приемной в кратчайшие сроки удалось создать четко действующую структуру, которая оказывает реальную помощь людям, - говорит секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края Вячеслав Григорьев. – Старшее поколение в этой помощи сейчас очень нуждается. Мне хочется поблагодарить наших врачей, которые в такой тяжелой ситуации находятся на передовой. Региональное отделение партии «Единая Россия» Пермского края запланировало приобретение двух автомобилей для нужд волонтёрского центра. Хочу сказать спасибо нашим волонтерам и депутатам. Мы не ожидали, что к нам присоединится такое количество людей. Парламентарии разных уровней выделили 21 автомобиль, чтобы наши волонтеры были более мобильны. Только объединив усилия, мы сможем побороть вирус, которому противодействуют наш город, край, наша страна. Объединив усилия, мы обязательно выйдем победителями!

К слову сказать, просьбы о помощи, которые поступают в Общественную приемную, бывают разные. Случались и достаточно необычные обращения, когда люди старшего поколения старались поддержать друг друга в непростой ситуации.

- На днях к нам позвонила дама, которая попросила помощи не для себя, а для своего друга, - рассказал Александр Бойченко. - У него был день рождения, и она попросила купить ему набор продуктов и цветы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/771570" frameborder="0"></iframe> Волонтеры доставили набор продуктов и цветы имениннику на День рождения.

«Кто, если не мы»

Сами волонтеры тоже прекрасно понимают, что на их плечи сейчас ложится очень важная задача.

- В сложившейся ситуации наша страна и наш народ должны сплотиться, чтобы пережить эту пандемию, - говорит волонтер Василий Павлов. - И пережить мы сможем ее только вместе. Если мы будем сидеть дома, то подвергнем риску пожилых людей, которым рекомендовано не выходить на улицу.

- Кто, если не мы, сможет помочь ветеранам не подвергать себя риску заболевания? – считает волонтер Иван Жарков. – Это должны сделать мы, молодежные организации. Сейчас я иду выполнять свою юбилейную, 20-ю заявку. Сначала выполнял задачи в Свердловском районе, потом подключился к Орджоникидзевскому. Бабушки-дедушки всегда очень благодарны нам и даже звонят в общественную приемную и говорят слова признательности. Это всегда очень приятно.

Отметим, волонтерский центр пермской приемной находится в лидерах по России по принятию и отработке обращений. Такую статистику по волонтерским центрам сделал Центральный исполком партии «Единая Россия». Волонтерский центр пермской приемной соответствует критериям – по доброжелательности, качественной отработке обращений.

КСТАТИ

Жители Пермского края могут позвонить по телефонам call-центра Региональной общественной приемной 8 (342) 236-82-29, 236-88-15, 236-79-92 и оставить заявку, вопрос, просьбу о помощи. Информация будет проанализирована в волонтерском центре и, в зависимости от потребностей заявителя, направлена либо в территориальные управления Министерства социального развития ПК, либо волонтерским организациям.