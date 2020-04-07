2020-04-07T13:36:43+03:00
Общество

В Прикамье набирают медсестер и врачей для работы с коронавирусными пациентами

Им обещают прибавку к зарплате от 25 до 63 тысяч рублей
Андрей МАТЛИН
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В Пермском крае среди врачей и младшего медицинского персонала ищут тех, кто согласился бы работать в «точках», где лежат пациенты с диагнозом коронавирусная инфекция либо с подозрением на коронавирус. Сейчас многие медики «простаивают» из-за исчезновения потока пациентов в стационарах и больницах, а некоторым предлагают уйти в отпуска без содержания. Желающих обещают переобучить.

Медсестрам и врачам предлагают повышенную зарплату. Какую именно?

На этот вопрос на брифинге ответила министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова.

- Дополнительные выплаты к заработной плате по врачебному персоналу, который будет работать с такими пациентами, будут составлять до 200 процентов в месяц от размера среднего трудового дохода по Пермскому краю, по прочему персоналу – до 80 процентов, - сообщила Оксана Мелехова.

Если учесть, что среднемесячный трудовой доход в Прикамье составил 31 тысяч 811 рублей, то врачам предполагается доплачивать больше 63 тысяч рублей, медсестрам - около 25,5 тысяч.

В каких учреждениях предстоит работать медикам?

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- Мы сейчас ведем набор медицинских сестер и врачей в отделения для работы с пациентами с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции и с подозрением на него, - рассказала Оксана Мелехова. - У нас будет 17 таких точек, в том числе, для беременных женщин и для детей. К сожалению, уже доказано: в мире есть случаи заболевания детей, и мы обязаны открыть детское отделение.

Каким образом ведется поиск желающих?

- Мы ведем поиск персонала среди тех, кто сейчас освобождается, - объяснила Оксана Мелехова. – Как известно, сейчас сократилось количество плановых госпитализаций и консультаций. Есть четкое поручение главным врачам - минимизировать количество сотрудников, ушедших в отпуска без содержания, потому что задействовать и обеспечить работой мы можем всех.

Как объяснила министр, в Прикамье доплаты медикам, которые будут работать в условиях коронавируса, будут вдвое превышать минимальные выплаты, установленные на федеральном уровне. Кроме того, они будут распространяться на больший круг работников медучреждений – например, на врачей скорой помощи.

- Кроме того, правительством Пермского края было принято решение, дающее возможность - по аналогии с сотрудниками полиции, МЧС - медицинским работникам, занятым на работе с пациентами, болеющими коронавирусной инфекцией, в случае утраты здоровья получить единовременную выплату до 50 размеров оклада, - сообщила Оксана Мелехова. – А если, к несчастью, произойдет смертельный случай, то семья может получить до 100 окладов за потерю своего родственника.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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