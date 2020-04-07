Режим полной самоизоляции в Перми: Как быть тем, кто в эти дни работает?

Как и по всей России в Пермском крае предпринимают серьезные меры по борьбе с коронавирусной инфекцией. Работодатели, чьи сотрудники не могут соблюдать режим самоизоляции, несут большая ответственность за безопасность и здоровье своего коллектива. Какие меры по профилактике коронавируса следует применять в офисах и на производстве?

- Работодатель обязан проводить всем сотрудникам термометрию.

- Нельзя допускать на работу лиц с любыми признаками респираторной инфекции – необходимо сразу отправить их людей домой для получения медицинской помощи и соблюдения карантина.

- Максимально сократить массовые мероприятия, совещания, конференции; отменить командировки, за исключением носящих неотложный характер; ввести гибкий график работы.

- Несколько раз в день проветривать кабинеты.

- Обеспечивать сотрудников средствами для дезинфекции.

- Часто проводить влажную уборку в помещении с применением антисептиков, особенно на рабочем месте.

- Минимум раз в сутки проводить уборку всего здания, дезинфицируя дверные ручки, выключатели, поручни, перила, места общего пользования.

- По возможности применять в рабочих помещениях бактерицидные ламп, рециркуляторы воздуха с целью регулярного обеззараживания воздуха ;

- Запретить прием пищи на рабочих местах, пищу принимать только в специально отведенной комнате; при отсутствии комнаты для приема пищи – выделить для этих целей помещение с раковиной для мытья рук.

Материал вышел при поддержке ГБУЗ ПК "Центр медицинской профилактики"