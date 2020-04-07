Режим полной самоизоляции в Прикамье в связи с коронавирусом: не сорвется ли дачный сезон-2020 из-за СoVID-2019?

В условиях объявленного в Прикамье режима полной самоизоляции из-за коронавируса перед садоводами и дачниками встает тревожный вопрос: не сорвется ли из-за этого дачный сезон-2020 в Перми и Пермском крае?

Можно, но не каждый день

На заседании оперативного штаба было принято внести в губернаторский указ о режиме самоизоляции дополнение: нам разрешили изменить одно место самоизоляции на другое. Строго говоря, уехать до 30 апреля на дачу.

Об этом сказал и глава Прикамья Дмитрий Махонин в своем видеообращении: если человек имеет возможность организовать свой быт на дачном участке и запастись продуктами, он может надолго выехать на свой личный дачный участок.

Как пояснил руководитель администрации губернатора, если кто-то решит сменить место изоляции на даче и вернуться в город, задерживать его никто не станет.

Свои рекомендации дачникам дали и в Пермском отделении Союза садоводов России.

- Указом губернатора вам разрешено уехать, но не ездить ежедневно, например, ночевать в городскую квартиру, - напомнили в этой общественной организации. - С учетом нашей погоды сейчас на многих земельных участках просто снег лежит и острой необходимости ехать на дачу нет. Потерпите немного, поберегите себя и не создавайте проблем для других.

Какие документы иметь

В любом случае при поездках на дачу – а сделать это можно только на личном автомобиле – нужно иметь необходимый пакет документов.

- Это паспорт, выписка ЕГРН на ваш земельный участок, членская книжка садовода, если вы состоите в кооперативе, - напомнили в Пермском отделении Союза садоводов России. - В машине вы должны находиться в маске и в перчатках.

В региональном отделении Союза садоводов России подготовили подробную памятку для тех, кто все же решится выехать на дачу, посмотреть ее можно здесь.

Где купить лук-севок

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Если с посадками того же лука-севка вполне можно потерпеть хотя бы до последней декады апреля или даже до начала мая, то многие беспокоятся – не останутся ли они без рассады и посевного материала? Будут ли их выращивать на продажу частники и питомники, если пока неясно, можно ли их будет продать?

Руководители Пермского отделения Союза садоводов России направили в адрес главы Прикамья письмо с просьбой включить в перечень товаров первой необходимости семена, посевной материал, сажены, удобрения и средства обработки растений. Скорее всего, такая просьба будет удовлетворена. Хотя едва ли в этом году откроются весенние ярмарки.

- Мы понимаем, что дачи и огороды позволяют людям обеспечить себя запасами на зиму, - отметил министр социального развития Пермского края Павел Фокин. - Сейчас важно отработать механизм, чтобы люди могли оказаться на огородах, не рискуя собственным здоровьем.

Не повод для пикников

Но даже и на даче нам рекомендуют соблюдать режим самоизоляции и не отмечать начало дачного сезона в шумной компании с соседями.

- Не стоит покидать пределы дачного участка, - говорит министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова. - Тем более, что из-за теплой зимы и весны активность клещей в этом году может наступить раньше обычного.

В региональном отделении Союза садоводов России подготовили подробную памятку для тех садоводов, кто все же решится в условиях режима полной самоизоляции выехать на дачу, посмотреть ее можно здесь.

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