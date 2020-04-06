Дистанционное обучение в период самоизоляции в Перми: «Составили расписание и подходим к компьютеру по очереди»

Время ничегонеделания для пермских школьников закончилось 6 апреля. Этой весной во всех школах города каникулы были объявлены досрочно из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, продлились они с 19 марта по 5 апреля.

За несколько дней до окончания каникул родители написали заявления в школу о том, что они согласны на дистанционное обучение и подготовят для этого все необходимое. Учителя отправили подробную инструкцию, в ней - расписание смен и уроков. Продолжительность уроков сократили до 30 минут, переменки по 10. Все задания размещаются в электронном журнале ЭПОС.

«Сначала вы учитесь, потом я работаю!»

Но в первый же день возникли проблемы. Дело в том, что многие взрослые сейчас работают из дома, находясь на самоизоляции. Как быть, если детям нужно учиться, взрослым - работать, а компьютер один?

- У наших сыновей даже смены совпадают, один в первом, второй в пятом классе, а готовые задания мы должны отправить учителю на электронную почту до 14 часов этого же дня, - рассказывает Светлана Одинцова.- Позвонили учителю, договорились присылать домашнее задание, как сможем. Составили дома расписание, кому сколько время дается на работу с компьютером. Я свои дела с телефона частично делаю.

- Дети не сидят все время за компьютером, утром у них перекличка, отправляем сообщения в ЭПОСе, приветствуем друг друга, что все здоровы и готовы к обучению. Затем сыновья по очереди приступают к выполнению заданий. По каждому предмету есть небольшие обучающие видеоролики, затем дети выполняют задания из учебников.

- Если честно, это очень неудобно, у детей постоянно возникают вопросы: «Мам, а как здесь, мам, помоги?». Чтобы была дисциплина, я должна постоянно быть рядом, а начальник без конца звонит и поторапливает с работой.

Для получения отметки за четверть, школьникам нужно в срок сдать все контрольные и зачетные работы, получить за них положительные оценки.

Если у семьи нет технической возможности присоединиться к дистанционному обучению, задания дети будут получать по телефону, - сообщили в департаменте образования.

«Ребенок дома, а я работаю»

У другой пермячки - медика, другая проблема.

- Я работаю сутками, а с ребенком второклашкой сидит старенькая бабушка. Объяснять бабуле, что такое ЭПОС и Яндекс учебник, мы не стали. Делают сами то, что могут. Приду с работы, буду помогать дочке с уроками, договорились с учителем, что отправим задания, как будем готовы.

КСТАТИ

В департаменте образования администрации Перми по вопросам дистанционного обучения работает «горячая линия». Звонки принимаются ежедневно по будням с 09.00 до 18.00 по телефонам: 212-70-50, 212-95-20.

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