2020-04-06T17:14:01+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Перми: как оценить риск своего заражения

Создана специальная бесплатная онлайн-программа
Ксения ОГАРЕВА
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Каждый житель Пермского края может бесплатно установить приложение на любой телефон.Каждый житель Пермского края может бесплатно установить приложение на любой телефон.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Пройти тест и оценить риск своего заражения коронавирусом сможет любой пермяк с помощью онлайн-программы «Стоп коронавирус», которая начала работать в мобильном приложении «Здоровье.ру». Программа, направленная на профилактику коронавирусной инфекции, создана при поддержке Министерства здравоохранения Российской федерации, Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины и Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний.

Основная цель разработчиков предоставить возможность населению России узнать, как можно больше информации об инфекции и постараться обезопасить себя от заражения.

После активации программы каждый сможет пройти онлайн-тест и оценить риск заражения, а также получить персональные рекомендации, при каких симптомах стоит обращаться к врачу.

Когда пользователь пройдет тест, он сможет создать персональный дневник здоровья, который при тревожных симптомах поможет вовремя обратиться за помощью и вызвать врача.

Кроме того, в приложении разработан семидневный образовательный курс, в котором есть вся необходимая информация о том, избежать заболевания, как получить больничный, и, самое главное, — как обезопасить себя и близких от распространения инфекции.

Также в курсе есть статьи о том, кому нужно сдавать анализ на коронавирус, рекомендации по уборке дома и распространенные мифы о болезни. В рамках курса прописаны полезные советы, как справиться со стрессом и побороть страх перед заболеванием.

В приложении немало информации о профилактике коронавирусной инфекции для пожилых людей и людей с хроническими неинфекционными заболеваниями.

Каждый житель Пермского края может бесплатно установить приложение на любой телефон по запросу: «Здоровье.ру» в App Store и Google Play Market.

Материал вышел при поддержке ГБУЗ ПК "Центр медицинской профилактики"

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