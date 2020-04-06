Вы можете покинуть Пермский край, но вернуться будет разрешено не всем: губернатор Дмитрий Махонин ввел новые требования

Весна в Прикамье небывалая не только в плане жизни в связи с коронавирусом, всеобщей самоизоляции, но и погода удивляет. Таких температурных рекордов в наших краях зимой и весной отродясь не было. Конечно, дачники переживают, как там без них домики и теплицы, а ведь скоро помидоры с перцем можно будет высаживать, а нельзя!

Поездки на дачу приравнивались к выходу из дома без уважительной причины, что грозило штрафом от 15 до 40 тысяч рублей.

Теперь уехать можно, но на неопределенное время.

- Дача - это место, где вы проводите свой досуг, место для отдыха, - рассказал во время брифинга, проходившего 1 апреля, заместитель руководителя администрации губернатора Пермского края Лев Гершанок. - Поэтому поездка на дачу будет рассматриваться как нарушение режима самоизоляции. Если вы хотите, можете отправиться на дачу сегодня, но находиться там нужно будет до прекращения режима самоизоляции. Когда он закончится, пока неизвестно.

Вечером 6 апреля региональный оперштаб разрешил пермякам поездки на дачи, но на время, как смену места самоизоляции с 00.00 часов среды, 8 апреля. Пока разрешено выезжать только на личном автотранспорте.

Напомним, указом губернатора, со 2 апреля, на территории Пермского края был введен режим полной самоизоляции. С этого дня жители не должны были покидать место проживания в квартире либо в загородном доме. Разрешено посещать магазин и работу, если она не приостановлена.

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