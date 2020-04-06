2020-04-06T11:41:43+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Польше, последние новости на 6 апреля 2020: в стране 4102 случая заражения, 94 человек скончались

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Польше
Анна Маркова
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Польша прекратило международное авиа- и железнодорожное пассажирское сообщение.Польша прекратило международное авиа- и железнодорожное пассажирское сообщение.Фото: Василий Вахрин
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Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в республике перевалило за 4000. Подтвержденных случаев полного излечения от вируса на сегодняшний день 162, не удалось спасти 94 пациентов, они скончались в госпиталях Польши.

Карантинные меры в стране продолжают действовать. Прекращено международное авиа- и железнодорожное пассажирское сообщение.

Закрыты детские сады и школы, а также все развлекательные заведения, кафе, рестораны и магазины. Продолжают работать лишь продовольственные магазины.

За нарушение правил карантина людям грозят крупные штрафы.

- Чтобы остановить распространение вируса в Польше, мы вынуждены принять эти ограничительные шаги, - говорят в правительстве республики. - Большинство поляков соблюдают рекомендации, однако все еще бывают ситуации, которые ставят нас всех под удар. Примеры других стран показывают, что ключом к ограничению инфекции является максимальное ограничение контактов. Мы должны любой ценой затормозить скорость, с которой происходит дальнейшей передачи вируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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