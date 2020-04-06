2020-04-06T10:27:14+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим полной самоизоляции в Перми: Как правильно использовать маски

Пермские врачи разъясняют, где и когда нужно носить медицинские маски
Ксения ОГАРЕВА
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Маски могут иметь разную конструкциюМаски могут иметь разную конструкциюФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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На фоне стремительно распространяющейся коронавирусной инфекции медицинские маски стали актуальным и даже обязательным атрибутом при выходе на улицу. Маски обладают фильтрующими свойствами и ограждают человека от возбудителей опасных инфекционных болезней.

Маски могут иметь разную конструкцию. Они могут быть одноразовыми или могут применяться многократно. Одноразовые маски необходимо обязательно менять каждые 1,5-2 часа, многоразовые должны подвергаться ежедневной обработке (стирке и проглаживанию).

Чтобы обезопасить себя и не заразиться, крайне важно правильно носить маску :

- маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать рот и нос, не оставляя зазоров;

- старайтесь не касаться поверхностей маски, когда снимаете ее, если вы коснулись маски, тщательно вымойте руки с мылом и обработайте антисептическим средством;

- влажную или отсыревшую маску следует сменить на новую, сухую;

- не используйте вторично одноразовую маску;

- использованную одноразовую маску следует немедленно выбросить в отходы, предварительно упаковав ее в полиэтиленовый пакет.

Маска нужна, если человек находится в месте массового скопления людей, в общественном транспорте, а также при уходе за больным, но ее использование нецелесообразно на открытом воздухе. Во время пребывания на улице полезно дышать свежим воздухом и маску надевать не стоит.

Материал вышел при поддержке ГБУЗ ПК "Центра медицинской профилактики"

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