Число заболевших коронавирусом в Перми на 6 апреля 2020 года составило 21 человек

На 6 апреля в Перми и Пермском крае число заболевших коронавирусной инфекцией составило 21 человек. 13 марта в Пермском крае зафиксировали первого заболевшего. Через три недели после первого случая в Прикамье число заболевших возросло до 21. Из них - 16 пациентов проходят лечение. За это время двое из заболевших погибли, трое выздоровели.

На домашней самоизоляции сейчас находятся 4184 человека. Всего в специализированных медучреждениях проходят лечение 33 человека (16 человек с коронавирусом, а также 17 пациентов с признаками ОРВИ

Вечером 5 марта главный врач краевой инфекционной больницы Ирина Чарушина сообщила, что у 5 сотрудников медучреждения предварительно подтвердился коронавирус. Сейчас все заболевших находятся в изолированных боксах. Больница закрылась на карантин.

"Семь способов, как обезопасить себя от коронавируса", - советы санитарных врачей 00:00 00:00

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

6 апреля пермские школьники начнут учиться дистанционно

Если дома нет технической возможности, то задания дети будут получать по телефону (Подробнее...)

Из пермской больницы выписали двух пациентов, вылечившихся от коронавируса

Это первые пермяки, у которых обнаружили вирус (Подробнее...)

«Я верю, что это просто ОРВИ». Пермская журналистка, которую лечили от пневмонии, умерла от коронавируса

Глава Прикамья резко осудил тех, кто попытался скрыть реальную причину смерти Насти Петровой [аудио] (Подробнее...)