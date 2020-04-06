2020-04-06T05:09:24+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Перми на 6 апреля 2020 года составило 21 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Перми на 6 апреля 2020 года
Виктор Правдин
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На домашней самоизоляции находятся 4184 человекаНа домашней самоизоляции находятся 4184 человекаФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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На 6 апреля в Перми и Пермском крае число заболевших коронавирусной инфекцией составило 21 человек. 13 марта в Пермском крае зафиксировали первого заболевшего. Через три недели после первого случая в Прикамье число заболевших возросло до 21. Из них - 16 пациентов проходят лечение. За это время двое из заболевших погибли, трое выздоровели.

На домашней самоизоляции сейчас находятся 4184 человека. Всего в специализированных медучреждениях проходят лечение 33 человека (16 человек с коронавирусом, а также 17 пациентов с признаками ОРВИ

Вечером 5 марта главный врач краевой инфекционной больницы Ирина Чарушина сообщила, что у 5 сотрудников медучреждения предварительно подтвердился коронавирус. Сейчас все заболевших находятся в изолированных боксах. Больница закрылась на карантин.

"Семь способов, как обезопасить себя от коронавируса", - советы санитарных врачей

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ИСТОЧНИК KP.RU

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