Дистанционное обучение в период самоизоляции в Перми: как будут учиться школьники и кому можно посещаться детский сад

В школах закончились внеплановые каникулы, и с понедельника, 6 апреля,

все образовательные учреждения будут переведены на дистанционное

обучение.

Как сообщили в администрации Перми, накануне школы провели в онлайн-

режиме родительские собрания, где педагоги рассказали, как это будет происходить. Учителя сами выбирают, как будут учить детей из дома: регулируют нагрузку и составляют расписание.

- Наш учитель проводит уроки в режиме онлайн, - рассказала мама второклассницы одной из школ города. - На экране висит задание, педагог

объясняет материал, а потом по очереди просит ответить каждого ученика. Ребенок включает камеру и микрофон и отвечает. Дети, мне кажется, счастливы. Устали сидеть без дела, а тут что-то новое, интересное, необычное. Все слушают очень внимательно.

По словам министра образования Пермского края Раисы Кассиной, дистанционно будут учиться все дети с 1 по 11 класс:

- Мы называем этот процесс - мягкий дистант, поскольку не все учителя и школьники готовы к такой форме обучения. Примерно 7 процентов семей не

имеют выход в интернет или домашний компьютер.

Если у семьи нет технической возможности присоединиться к дистанционному обучению, задания дети будут получать по телефону.

- Еще раз подчеркиваю: в школу никто не приходит, все дети сидят дома, -

напомнила Раиса Алексеевна. - Отметим, что при смене формы обучения обычной процедурой является написание заявление родителей о переводе на дистант, - пояснили втадминистрации Перми. - Если родители по каким-то причинам не предоставляют такое заявление, то школа вправе письменно уведомить семью.

Все школы города уже подготовились к переходу на дистанционное

обучение, предусмотрены как задания для детей, так и объяснение учителем

нового материала.

В образовательном процессе будет использоватьсятсочетание электронных платформ с готовым контентом (РЭШ, МЭО, Фоксфорд и другие) и сервисов для проведения онлайн-уроков в режиме реального времени (Zoom, Brainoom, Google classroom, вебинарные платформы и другие).

В начальной школе для обучения будут использованы платформы Учи.ру, Яндекс.Учебник, «Российская электронная школа». В старших классах - вебинары и онлайн-конференции. Домашние задания, темы уроков и отметки

за выполненные работы будут отражаться в системе электронных дневников

и журналов или в системе «ЭПОС.школа».

Все вопросы по организации дистанционного обучения родители могут

задать по будням с 9 до 18 по телефонам: 212-70-50, 212-95-20. В детских садах продолжат работать дежурные группы для детей из семей, где оба родителя работают в службах жизнеобеспечения. Чтобы записаться в такую группу, нужно позвонить по телефону 212-90-82.

- Еще раз хочу обратиться к детям и их родителям: пожалуйста, наберитесь

терпения и сидите дома, - подчеркнула Раиса Кассина. - Давайте проведем ту

часть своей жизни, очень маленькую часть, находятся дома. Не выходите на

улицу, от этого нашего самопожертвования зависит наша жизнь и жизнь

наших близких.

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