Режим самоизоляции в Перми: какие онлайн-трансляции можно посмотреть совершенно бесплатно с 5 по 12 апреля 2020 года

Что делать пермякам сидя дома? Смотреть спектакли и слушать выступления знаменитых музыкантов. Пермские театры и филармония предлагают онлайн-трансляции записей концертов и спектаклей. Даем расписание на ближайшую неделю.

Театр оперы и балета

5 апреля - Антология русской музыки, вечер камерно-вокальной музыки, продолжительность: 2 часа (12+)

6 апреля - Г. Ф. Гендель «Мессия, HWV 56», оратория для солистов, хора и оркестра, продолжительность концерта 2 часа 30 минут (6+)

7 апреля - фильм-концерт из цикла «Легенды Пермского театра», посвященный юбилею хореографа Кирилла Шморгонера, главного балетмейстера Пермского театра оперы и балета с 1989 по 2002 год, продолжительность: 2 часа (6+)

8 апреля - балеты Джерома Роббинса: «Времена года», «Концерт», продолжительность: 1 час 10 минут (6+)

11 апреля - А. Бородин «Князь Игорь», опера в 3 действиях, продолжительность: 3 часа (12+)

12 апреля – Антология русской музыки, вечер камерно-вокальной музыки, продолжительность: 2 часа (12+)

Начало всех трансляций в 19.00. Посмотреть их можно на сайте оперного театра: permopera.ru/media/mediate.

Театр-Театр

5 апреля - «Нельская башня». (18+).

1314 год. Каждую ночь королева Маргарита Бургундская устраивает в Нельской башне оргии, а наутро парижане находят в Сене трупы симпатичных молодых дворян из провинции. Клятвоотступничество и детоубийство, кровавые преступления и дворцовые козни, жестокие разоблачения и горькие раскаяния… Авантюрно-детективный сюжет держит в напряжении, а интрига вокруг королевы Маргариты и ее фаворита капитана Буридана добавляет ноты мелодрамы.

Ссылки на записи будут появляться на официальных страницах Театра-Театра в соцсетях в 19.00. https://vk.com/teatrteatrperm.

Пермская филармония

5 апреля - концерт для детей «Пер Гюнт, или Ветер странствий» в исполнении квартета «Черный квадрат». (0+). Музыкальные фантазии и блестящие импровизации на темы сочинений Эдварда Грига, Вивальди, Гершвина и Хачатуряна.

6 апреля - танцевальные номера народов мира от Пермского губернского оркестра «Путешествие в ритме танца». (6+)

7 апреля – программа «Очарована, околдована...» от исполнителя классической оперной музыки, а также песен и романсов Сергея Дудинского и оркестра русских народных инструментов Пермской краевой филармонии. (6+)

8 апреля – выступление ансамбля молодых музыкантов из Южной Кореи: органиста Дон-Ил Шин и исполнительницы на национальном инструменте сэнхване - Хёён Ким. (6+)

9 апреля – фортепианный концерт грузинского пианиста и композитора Сандро Небиеридзе. (6+)

10 апреля - классические произведения и оригинальные джазовые импровизации исполнят музыканты из Германии: Николай Гершак (орган), Энгель Бенджамин (саксофон) и Харальд Вайсхаупт (ударные). (6+)

11 апреля – инструментальный ансамбль «Квартет Каравай» представит концертную программу «Музыка мира». (6+)

12 апреля - музыкальная сказка «Двенадцать месяцев» в исполнении оркестра русских народных инструментов Пермской филармонии. (0+)

Трансляции на сайте Пермской филармонии filarmonia.online будут идти каждый день в 19.00.

Музеи

С 6 по 12 апреля Музей пермских древностей будет публиковать ежедневные вопросы и задания в своем онлайн-квесте «Пять великих вымираний».

7 апреля мемориальный музей-заповедник «Пермь-36» приглашает на онлайн-экскурсию по музею, во время которой ведущий экскурсии расскажет об истории лагеря ВС 389/36, судьбах заключенных и свиданиях с родственниками.

12 апреля Пермская государственная художественная галерея проведет мастер-класс по созданию космического пейзажа.

ТЮЗ

Пермский ТЮЗа два раза в неделю будет показывать видеозаписи своих спектаклей, в том числе: «Вишневый сад» и «Ночь перед Рождеством», «Стойкий оловянный солдатик» и «Обыкновенное чудо», «Гроза» и «Лес», «Мещанин во дворянстве» и «Гришка Вольт». Трансляции будут выкладываться в официальном паблике Пермского ТЮЗа в социальной сети «Вконтакте» https://vk.com/permtuz.

Центральный выставочный зал

«Сокровища гробницы Тутанхамона» (6+)

Сейчас в Центральном выставочном зале экспонируется выставка «Сокровища гробницы Тутанхамона». Оригиналы, которым несколько тысяч лет, хранятся в музеях по всему миру, а их точно сделанные копии можно увидеть в Перми. В экспозиции древнеегипетских артефактов представлена знаменитая маска фараона, золотые саркофаги, ковчег, скульптурный портрет царицы Нефертит. Увидеть их можно не выходя из дома. Онлайн-экскурсии можно посмотреть можно в социальных сетях Центрального выставочного зала в социальных сетях Instagram и «ВКонтакте».

Пермский дом народного творчества «Губерния» (6+)

Фотовыставка «Живой мир» объединила несколько десятков уникальных работ, членов «Союза фотографов дикой природы». Некоторые из них уже были отмечены на престижных российских и международных фестивалях и фотоконкурсах. Другие появились только в этом году, но уже начали собирать высшие отметки крупных фотоконкурсов. Географически съёмки велись в Ленинградской области и Калмыкии, Якутии и Таиланде, Перу и Королевстве Тонга.

Познакомиться с фотовыставкой «Живой мир» в режиме онлайн можно в социальных сетях «ВКонтакте», «Facebook», на видеохостинге «YouTube» и на сайте учреждения.