Из Перми отменяются авиарейсы в города России: куда больше не летают авиакомпании и что важно знать пассажирам

Со 2 апреля Пермский край живет в режиме полной самоизоляции из-за эпидемии коронавируса. В связи с этим частично прекращается авиасообщение из Перми с другими городами России. Авиакомпании сообщают о частичной отмене рейсов и связано это с эпидемией коронавируса в стране.

- В связи с напряженной эпидемиологической ситуацией сообщаем о временных изменениях в авиасообщении из Международного аэропорта «Пермь», - сообщили в пресс-службе пермского аэропорта. - Данные актуализируется ежедневно и представлены на сайте аэропорта Большое Савино в разделе «Новости». На 04 апреля 2020 авиакомпании отменили следующие рейсы:

"Пофигизма и русского авось быть не должно",- профессор медуниверситета о введенных мерах безопасности 00:00 00:00

Авиакомпания «Аэрофлот» отменила:

СУ-1218/19 Шереметьево – Пермь – Шереметьево 06.04.2020 по 30.04.2020

СУ-1200/01 Шереметьево – Пермь – Шереметьево 06.04.2020 по 30.04.2020

СУ-1768/69 Шереметьево – Пермь – Шереметьево 06.04.2020 по 30.04.2020

СУ1204 Шереметьево – Пермь 06.04.2020 по 30.04.2020

СУ1393 Пермь – Шереметьево 06.04.2020 по 30.04.2020

Авиакомпания «Аэрофлот» продолжает выполнять рейсы:

СУ-1392 Шереметьево – Пермь вылет 17.05

СУ-1205 Пермь – Шереметьево вылет 22.30

СУ-1394 Шереметьево – Пермь вылет 02.30

СУ-1395 Пермь – Шереметьево 07.45

Авиакомпания S7 Airlines отменила:

С7-1159/1160 Домодедово – Пермь – Домодедово на 6 и 8 апреля

C7 1157/1158 Домодедово-Пермь-Домодедово с 04 апреля 2020 по 08 апреля 2020

СУ-1394/1395 Домодедово – Пермь – Домодедово на 7 апреля

С7-5057/5058 Новосибирск – Пермь – Новосибирск на 07, 14, 21, 28 апреля

Авиакомпания «Россия» отменила:

ФВ 6581/6582 Пулково-Пермь-Пулково 9 и 10 апреля

Авиакомпания «Азимут» отменила:

А4-335/336 Краснодар-Пермь-Краснодар с 06 апреля 2020 по 27 апреля 2020

Авиакомпания «Уральские авиалинии» отменила:

У6-133/134 Пермь - Симферополь с 20 апреля 2020-29 апреля 2020

У6-1339/1340 Пермь - Сочи с 17 апреля 2020-24 апреля 2020

Вся актуальная информация о рейсах размещена на онлайн-табло на официальном сайте аэропорта. Получить дополнительную информацию можно у представителей авиакомпаний и в справочной службе аэропорта Большое Савино по телефону +7 (342) 299-17-71.

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