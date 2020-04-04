Коронавирус в Перми, последние новости на 5 апреля 2020 года: все, что известно о ситуации на эту минуту

К счастью, за прошедшие сутки число заболевших коронавирусом в Пермском крае осталось неизменным. Это 21 человек. Сейчас 16 из них проходят лечение в больнице, трое вылечились, двое, увы, скончались.

Еще 16 человек с симптомами ОРВИ и пневмонии находятся сейчас в больницах. Ожидается, что вскоре придут результаты их обследования на коронавирус из федеральных центров.

В итоге последние новости о ситуации с коронавирусом в Перми на 5 апреля 2020 года таковы: по данным краевого минздрава лечение в специализированных медучреждениях проходят 32 человека, еще 3079 человек изолированы на дому и находятся под медицинским наблюдением.

У них нет симптомов заболеваний, это те, кто вернулся из зарубежных поездок и контактировал с заболевшими. У них также взяты пробы на наличие коронавирусной инфекции.

Напомним, со 2 апреля в Пермском крае был введен режим полной самоизоляции. Накануне сотрудники Роспотребнадзора сообщили, что проводят ежедневные рейды, проверяя, как он соблюдается.

"Пофигизма и русского авось быть не должно",- профессор медуниверситета о введенных мерах безопасности 00:00 00:00

- 4 апреля было проверено 1165 объектов, четыре из них продолжали функционировать, - сообщила пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю. – Были возбуждены дела об административных правонарушениях.

Также эпидемиологи проверили, как в Перми водители пассажирских автобусов соблюдают санитарно-эпидемический режим и все ли обрабатывают дезсредствами салоны автобусов на конечной остановке. В итоге был выявлен один нарушитель, еще три водителя автобусов не соблюдали масочный режим.

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