2020-04-03T11:26:17+03:00
Общество

Юные пермячки вошли в топ всероссийского фотокросса

Победные фото школьниц Елизаветы Журавлевой и Юлии Тетеновой будут представлены на выставке «Поколение Мира», посвященной 75-летию Победы
Ксения ОГАРЕВА
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Фото: Евгений ДемшинФото: Евгений Демшин
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В Перми подвели итоги федерального фотопроекта, проходившего в рамках благотворительного проекта «Поколение М». Работы двух юных пермячек вошли в топ-100 снимков. Они будут представлена на фотовыставке «Поколение М: Поколение МИРА», посвященной 75-летию Победы.

Пермскими победительницами проекта стали Елизавета Журавлева из школы № 124 и Юлия Тетенова из лицея № 4. Обе девушки давно занимаются фотографией.

- Мой наставник - мой папа. И с самого раннего детства у меня был в руках фотоаппарат, но активно занимаюсь в этом направлении с 13 лет, - рассказала Елизавета. - Как раз папа рассказал мне о фотокроссе.

Снимок, ставший победителем, Елизавета сделала в театре оперы и балета им. П.И. Чайковского. На изображении - балерина. Название фотографии - «После премьеры».

"После премьеры". Фото: Елизавета Журавлева.

"После премьеры". Фото: Елизавета Журавлева.

Юлия Тетенова начала заниматься фотографией самостоятельно, а потом училась в фотошколе «Laboratory».

- О конкурсе мне рассказала учитель по русскому языку и литературе, которая знала о моем увлечении фотографией, - рассказала Юлия. - Меня это заинтересовало, ведь на таких конкурсах я могу получить опыт и новые знания.

Свою фотографию девушка сделала в городской библиотеке им. А.С. Пушкина и назвала ее «Свобода слова».

"Свобода слова". Фото: Юлия Тетенова

"Свобода слова". Фото: Юлия Тетенова

- Мое поколение стремится самовыражаться и как раз идет туда, куда влечет свободный ум. Меня окружают друзья, которые следуют за своими мечтами и целями. Возможно, поэтому эта фотография выглядит так, а не иначе, - делится Юлия Тетенова.

Всероссийский фотокросс «Поколение Мира» состоялся 28 сентября 2019 года. Он был приурочен к восьмидесятилетию с начала Второй мировой войны. В этот день сотни юных фотографов вышли с камерами на улицы своих городов, чтобы запечатлеть современный облик нашей страны.

Фотографы со всей страны загрузили более 2000 уникальных снимков, из которых мастера проекта «Поколение М» выбрали 100 самых лучших. Работы этих ребят будут представлены на выставке «Поколение М: Поколение МИРА». В Перми участие в проекте приняли 80 участников из 15 разных школ.

- Фотография – одно из самых популярных творческих направлений в проекте «Поколение М» в Пермском крае, - отметила директор пермского филиала МТС Оксана Кайгородова. - В прошлом году двое школьниц из Перми и Кишерти также вошли в топ лучших спецконкурса по фото. Сегодня мы видим большой интерес к конкурсу «Будущее время Поколения М», в рамках которого ребята пишу эссе и делают рисунки на тему будущего в самых разных сферах. Мне хотелось бы видеть в призерах и ребят из Прикамья, ведь у нас так много талантливых ребят.

Юные пермячки вошли в топ всероссийского фотокросса.

НАША СПРАВКА

«Поколение М» – комплексная благотворительная программа, инициированная и реализуемая компанией МТС в партнерстве с ведущими творческими объединениями, федеральными и региональными органами власти, бизнес-корпорациями. Проект объединяет идею развития творческо-интеллектуальных способностей детей из регионов России и помощь в лечении тяжелобольных ребят. Все активности в группах и на сайте «Поколения М» МТС конвертирует в «живые деньги» и переводит на лечение тяжелобольных детей. В рамках «Поколения М» уже собрано 18 миллионов рублей. Средства направлены на помощь 57 детям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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