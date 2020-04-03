2020-04-03T09:12:56+03:00
Общество

Режим полной самоизоляции в Перми из-за коронавируса: теперь можно удаленно выписать пропуска для ухода за родственниками

Смотрим, как это можно сделать [ауди]
Андрей МАТЛИН
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В Перми в связи с коронавирусом моют автобусные остановки.В Перми в связи с коронавирусом моют автобусные остановки.Фото: Андрей МАТЛИН
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В прямом эфире Радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) заместитель руководителя администрации губернатора Лев Гершанок сообщил, что с сегодняшнего дня, с 3 апреля, те, кому нужно ухаживать за престарелыми родственниками - принести им еду, лекарства, вынести мусор и т.д. – могут оформить для этого пропуска.

Оформлять такие пропуска будут в территориальных управлениях Министерства социального развития, но для этого не нужно будет ехать в «райсобесы» - оформлять пропуска будут удаленно.

- Для этого надо будет позвонить в территориальный орган Минсоцразвития и подать заявку, на электронную почту в тот же день должны прислать пропуск, - объяснил Лев Гершанок.

- В каком виде его можно будет подавать проверяющим?

- Его можно распечатать на принтере, а можно скопировать изображение тем или иным способом в телефон и показывать его патрулям, точно также можно поступить и с пропуском, позволяющим проехать до места работы тем, кому их выписал работодатель, - объяснил Лев Гершанок.

- Как быстро будут оформлять такие пропуска?

- Оформление пропуска должно занять от часа до трех, но поначалу в связи с большим количеством заявок могут быть и небольшие задержки, - ответил Лев Герашнок.

По словам Льва Гершанока, в губернаторском указе о введении на территории Прикамья режима всеобщей самоизоляции невозможно было предусмотреть различные ситуации, которые могут возникнуть в связи с установленными ограничениями. Сейчас они анализируются, и при необходимости будут приниматься дополнительные решения.

"Снимаем обувь, при необходимости стираем одежду и тщательно моем руки",- главный терапевт края о мерах предосторожности в "антикоронавирусные дни"

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Телефоны и адрес электронной почты нужного вам территориального управления (по старому – «райсобеса») можно найти по следующей ссылке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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