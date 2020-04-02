Режим полной самоизоляции в Перми: что делать, если отключили свет или прорвало трубу

В Перми все городские службы и системы жизнеобеспечения города работают в штатном режиме, звонки от жителей принимаются по телефонам «горячих линий».

Администрации районов

В будние дни с 9 утра до 18 часов по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и содержания улично-дорожной сети можно звонить в приемные администрации районов Перми:

Ленинский район – 212-07-17;

Свердловский район – 241-27-99;

Дзержинский район – 233-14-80;

Индустриальный район – 227-93-44;

Мотовилихинский район – 260-27-16;

Кировский район – 205-62-00;

Орджоникидзевский район – 263-46-80;

поселок Новые Ляды – 295-86-46.

Транспорт и жилфонд

По вопросам транспортного обслуживания пермяки могут обратиться в департамент транспорта администрации Перми по телефону 281-96-38.

По вопросам управления жилищным фондом – в департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Перми по телефонам 212-16-12, 212-34-54.

Социалка

На вопросы по реализации программы «Молодая семья», обеспечении жильем детей-сирот, постановке граждан на жилищный учет ответы можно получить в управлении жилищных отношений администрации Перми по телефону 212-86-04.

По вопросам торговли, услуг, общественного питания, деятельности промышленных предприятий, НТО жители города могут обратиться по телефону департамента экономики и промышленной политики администрации города 212-45-38.

Ритуальные услуги

Информацию по оказанию ритуальных услуг жители города могут узнать в МУП «Ритуальные услуги» (улица Старцева, 61, корпус 1) по телефонам: 282-45-10, 298-97-00.

Администрация города

Кроме этого, работает «горячая линия» администрации Перми по телефону: 217-33-17. Для того, чтобы направить обращение в интернет-приемную районных администраций, необходимо выбрать на сайте администрации своего района раздел «Обращение в район/Интернет-приемная/Выбор адресата/Выбор вида обращения (физическое или юридическое лицо)», затем в открывшемся окошке нужно заполнить данные формы. К обращению можно приложить необходимые документы и материалы в электронной форме.

Также жители по-прежнему могут получить государственную или муниципальную услугу через ресурсы «Госуслуги» и «Мои документы».

КСТАТИ

Как будет работать общественный транспорт

Cо 2 апреля временно прекратили работу автобусные маршруты №12 «Проспект Парковый - ОАО ПЗСП», №33 «Микрорайон Архиерейка - город Сердца», №40 «Пермь-2 - микрорайон Нагорный - Автопарк», №41 «ПНИПУ - Студенческий городок» , №52 «Микрорайон Парковый - микрорайон Хмели», №63 «Микрорайон Крохалева - площадь Восстания», №74 «Микрорайон Владимирский - микрорайон Заостровка».

В расписание маршрутов №15 «Южная - Пермь-2» и №65 «Садовая - улица Маршала Рыбалко - Березовая роща» добавлены рейсы в утренние и вечерние часы.

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