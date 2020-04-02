Продление нерабочей недели в Перми: до какого числа будет действовать режим полной самоизоляции

В своем обращении, состоявшемся 2 апреля, Владимир Путин предложил продлить режим нерабочих дней до конца месяца, то есть по 30 апреля включительно, с сохранением зарплаты. При этом жесткость ограничений в регионах должна зависеть от эпидемиологической ситуации, отметил Президент.

В Перми режим полной самоизоляции был принят 2 апреля. Скорее всего, все ограничения будут продолжены до конца месяца. Напомним, сейчас в Пермском крае официальный диагноз коронавирус у 20 человек. Двое умерли, трое - выписаны.

- Сейчас не время для бравады, для пренебрежения мерами безопасности, – объяснил глава Пермского края Дмитрий Махонин перед началом режима самоизоляции. – За нарушение режима предусмотрена административная и уголовная ответственность. Эти запреты не навсегда. Мы снимем их, как только обстановка стабилизируется. Для того чтобы поскорее вернуться к обычной жизни, соблюдайте простые, но очень важные правила.

Сейчас в Перми выходить на улицу можно только в ближайший магазин, аптеку или выгуливать домашних животных в своем дворе. Запрещено выходить на улицу без медицинских масок.

Дмитрий Махонин обратился к главам муниципалитетов, призвал усилить меры по предотвращению распространения коронавируса в Пермском крае. Главы городов обязаны организовать регулярную санитарную уборку улиц и мест, по которым передвигаются люди.

Новость дополняется.

"Снимаем обувь, при необходимости стираем одежду и тщательно моем руки",- главный терапевт края о мерах предосторожности в "антикоронавирусные дни" 00:00 00:00

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