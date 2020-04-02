«Виновата ранняя весна». В Пермском крае проснулись и уже начали кусать пермяков клещи

Из-за аномально теплой зимы и ранней весны во многих районах Прикамья снег уже стаял, а это значит, что начался сезона клещевой активности. В этом году он наступил раньше, чем обычно: в минувшие годы первые пострадавшие от укусов клещей появлялись в апреле, а сейчас – уже в марте. В 30 марта один пермяк уже обратился в лабораторию по исследованию клещей. К счастью, результат исследования на инфекции оказался отрицательным.

Какие самые опасные территории края? Как себя вести, встретившись с кровопийцей? И можно ли ставить прививки, когда мир борется с коронавирусом? На эти и другие важные вопросы ответила заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Татьяна Шутова.

Можно ли самостоятельно снимать клеща и как сделать это правильно?

- Если рядом есть медицинская организация, то лучше обратиться туда, но если человек находится в удаленном месте, то придется извлекать клеща самостоятельно, - объясняет эпидемиолог. - Важно помнить: чем дольше клещ находится на теле, тем большую дозу вируса получит человек. Приспособлений для снятия клеща немало: это могут быть как специальные клещеверты, которые продаются в аптеках, так и обычные пинцеты или просто нитка. Нужно не нервничать, собраться и аккуратно выкрутить клеща по часовой стрелке, не повредив его. Делать это в перчатках, потому что вирус может попасть в организм человека через микротрещины на руках.

В народе существует миф, что для лучшего извлечения сначала на клеща нужно капнуть маслом, но на самом деле это не так. В дальнейшем клеща нужно будет исследовать в лаборатории, и если он будет испачкан маслом или другими химическими веществами, то зараженный клещ может показать отрицательный результат.

Как будет проходить прививочная кампания 2020 года?

Вакцина в крае есть, но до 30 апреля введен запрет на плановую иммунизацию (Постановление Главного государственного санитарного врача по Пермскому краю № 1115 от 27 марта 2020 года «О внесении изменений в Постановление Главного государственного санитарного врача по Пермскому краю от 26.03.2020 № 1088»). Поэтому сейчас, если прививки нет, и человек находится на природе, на даче, необходимо побеспокоиться о приобретении репеллентов и правильной одежды, которая исключит проникновение клеща на тело.

В случае, если обнаружили на себе клеща, необходимо его доставить в лабораторию для исследования.

Где исследовать клеща?

В Перми можно исследовать клещей на вирусы в медицинском центре «Философия красоты и здоровья» на ул. Ким, 64. В ближайшее время будет решен вопрос по организации работы остальных лабораторий.

В ближайшее время будет решен вопрос по работе лабораторий, где можно будет исследовать клеща.Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

На какие инфекции проверять клеща?

- Пермякам мы рекомендуем использовать для исследования клеща метод ПЦР, он определит четыре инфекции, - советует Татьяна Шутова. – Вдобавок он более точный, чем ИФА и бактериологический метод.

Если у человека клещ окажется положительным, то ему нужно обратиться в медицинскую организацию, где назначат лечение и медицинское наблюдение.

Можно ли поймать клеща в Перми?

Если вы считаете, что встретить клеща можно только в лесу, то глубоко заблуждаетесь. Его легко можно «поймать» и в городе. Например, во время поездки на общественном транспорте, когда рядом сидит человек, возвращающийся с дачного участка. Клещ может переползти на другого человека. Еще один переносчик клещей – это животные, которые могут бегать по траве в парке, а потом принести хозяину столь неприятный «подарок». Не стоит забывать, что в Балатовском парке, где любят гулять пермяки, акарицидную обработку производят на определенных тропах и площадках. Но бывает, что люди, желая собрать ранние цветы, поиграть с собакой, уединиться компанией, сворачивают с дорожек, вот тогда и появляется риск встретиться с клещом.

Не стоит забывать и о том, что как только появляется первая трава, жители частного сектора начинают выгонять своих коров, коз на пастбища, а клещи могут присасываться не только к человеку, но и к животным. Сами коровы не болеют, но их молоко может стать источником инфицирования человека. Поэтому ели вы покупаете молоко у фермеров, то обязательно прокипятите его, это убьет вирусы.

Какие самые опасные районы края?

Что касается опасных районов по присасыванию клещей, то вся территория Пермского края разделена на четыре категории риска: к территориям с очень высоким риском относятся Березники, Пермский район, Лысьва, Кунгур, Кудымкарский район, Верещагинский район, Соликамск, Пермь. Территории с высоким риском: Краснокамск, Добрянский, Нытвенский, Карагайский, Кочевский. Со средним риском: Бардымский, Усольский, Чусовской, Гайнский, Оханский, Красновишерский, Кишерсткий, Суксунский, Юрлинский, Юсьвинский, Чердынский и Александровский. На всех остальных территориях риск укуса клеща ниже, но он все равно присутствует.