Ограничение продажи алкоголя в Перми в период карантина: для чего ввели и что грозит нарушителям

На территории Прикамья по решению краевых властей ограничена продажа алкоголя в связи с профилактикой коронавирусной инфекции. Так, приобрести спиртное можно только с 11:00 до 20:00. Когда эти ограничения отменят - пока неизвестно.

За последние сутки сотрудники полиции выявили нарушения ограничения. В 13 проверенных объектах на территории Перми продавали алкоголь в неположенное время.

- Помимо этого, в ходе рейда полицейские выявили еще 4 нарушения в сфере продажи алкогольной продукции, связанных с отсутствием лицензии и необходимых сопроводительных документов. Все виновники привлечены к административной ответственности, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю

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