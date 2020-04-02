Во время режима самоизоляции в Перми волонтеры помогают пожилым людям

- Сидите дома, не выходите на улицу, все нужные продукты мы вам доставим, - говорят волонтеры, которые взяли на себя обеспечение пожилых пермяков всем необходимым.

Волонтерский центр, созданный в Региональной общественной приемной Председателя партии «Единая Россия» в Пермском крае, продолжает свою работу. Заявки от людей старшего поколения, которые соблюдают меры предосторожности и находятся в самоизоляции, принимают специалисты call-центра, анализируют и в зависимости от потребностей заявителя, направляется либо в территориальные управления Министерства социального развития ПК, либо волонтерским организациям («Молодая Гвардия ЕР, «Российские студенческие отряды», «Волонтеры Победы», «Российский союз сельской молодежи», Молодежный парламент Перми, партпроект «Чистая страна»), которые оперативно их отрабатывают.

- В волонтерском центре Региональной общественной приемной сейчас работают 253 добровольца. Они помогают тем, кто в этом сейчас нуждается в первую очередь – это люди старшего поколения. Мы помогли всем волонтерам получить разрешение на передвижение по городу. Хочется сказать им большое спасибо за неравнодушие и отзывчивость, - говорит руководитель волонтерского центра Региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» в Пермском крае, член оперативного штаба по координации мероприятий по предупреждению распространения на территории Пермского края коронавирусной инфекции Александр Бойченко.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/770428" frameborder="0"></iframe> Пермь. Волонтеры.

На сегодняшний день в call-центр поступило 224 обращения. 115 людям было достаточно телефонной консультации. Их интересовали вопросы отсутствия масок и дезинфицирующих средств, возможности выписки рецептов дистанционно, нарушения работодателями режима труда и отдыха, возможности стать волонтером, возможности навещать престарелых родственников во время карантина и получить разрешение на передвижение.

А 109 пенсионерам, обратившимся в call-центр, потребовалась реальная помощь. 19 обращений было передано ведомствам, поскольку заявителям требовалась помощь социальных участковых. Но чаще всего пожилым людям нужно было доставить продукты и воду, а также вынести мусор. Их заявки и выполнили волонтеры.

Волонтеры очень ответственно подходят к своему делу: созваниваются с обратившимися, если заказанных продуктов не оказывается в наличии в магазине, внимательно проверяют сроки годности продуктов.

Не менее ответственны в режиме самоизоляции и сами пожилые люди – встречают волонтеров в масках и перчатках, не принимают пакеты из рук в руки. А некоторые, кому не нужна помощь, оставляют на своих дверях записки с таким содержанием: «Прошу не беспокоить. Нам предписана изоляция».

- Я по специальности - учитель, работала всегда с детьми, поэтому ответственность у меня в крови, соблюдаю необходимые меры предосторожности, - рассказала одна из жительниц села Фролы Пермского района, для которой молодогвардейцы принесли продукты и лекарства.

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Пожилая женщина, проживающая в микрорайоне Парковый, попросила привезти ей средства гигиены и овощи. Была очень благодарна, что ее просьбу отработали очень быстро.

Благодарность высказала и жительница Мотовилихи, которая очень ответственно относится к самоизоляции, поэтому пакет с продуктами ей передали через окно первого этажа. При этом она была в защитной маске и перчатках.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/770398" frameborder="0"></iframe> Волонтеры в Перми.

Напомним, жители Пермского края могут позвонить по телефонам call-центра Региональной общественной приемной 8 (342) 236-82-29, 236-88-15, 236-79-92 и оставить заявку, вопрос, просьбу о помощи. Информация будет проанализирована в волонтерском (координационном) центре и, в зависимости от потребностей заявителя, направлена либо в территориальные управления Министерства социального развития ПК, либо волонтерским организациям.