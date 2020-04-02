Режим самоизоляции в Перми из-за коронавируса. Пермский психолог Людмила Кочкаева: «Попробуйте воспринимать изоляцию как подарок судьбы»

Режим полной самоизоляции в Перми и Пермском крае, объявленный со 2 апреля на неопределенный срок, согласитесь, немалое испытание для нас. Сама мысль, что ты заперт в четырех стенах, может повергнуть в депрессию. Есть ли какие-то способы побороть уныние?

Об этом мы расспросили в прямом эфире Радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) пермского психолога Людмилу Кочкаеву.

- Людмила Викторовна, вы, в том числе, работаете в службе телефона доверия. С чем сейчас обращаются пермяки на горячую линию, за какой психологической помощью?

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- В последние дни почти каждый звонок был связан с самым обычным человеческим раздражением. Жалуются, например, на соседей - кто-то вдруг начал ремонт, стараясь с пользой провести свободные от работы дни, и кому-то мешает своим шумом. Одна жительница коммунальной квартиры пожаловалась, что ее сосед, который обычно днем уходил на работу, теперь гуляет по дому в домашней одежде. Идет также раздражение на близких, кому-то что-то начинает не нравиться в их поведении. Звонят одинокие люди, которые в панике оттого, что к ним даже изредка родственники теперь заходить не будут. Жалуются на аптеки, на нехватку или дороговизну того и другого, и было даже много предложений их национализировать. То есть люди явно раздражены. Проблема в том, что с этим раздражением никто не сможет справиться кроме нас самих. Мы должны мобилизоваться и верить в победу, как во время военного положения. Враг невидим, но он есть.

- Как же все-таки побороть в себе раздражение?

- Я бы для начала посоветовала по возможности ограничить себя от потока информации по коронавирусу, которая идет извне. Не нужно закрывать на нее глаза, конечно, но уж во всяком случае, не стоит и концентрироваться только на ней. Лучше постараться сосредоточиться на себе. Если разобраться, ведь это благодатная возможность, подаренная нам для того, чтобы мы могли принадлежать себе. Но, оказывается, что и многие молодые, и зрелые люди не умеют этого делать. Мы сами себе неинтересны, мы сами с собой общаться не умеем. Надо этому учиться.

- Легко сказать, а как это сделать?

- Прежде всего, попробуйте перечислить плюсы, которые в подобной ситуации тоже есть. Начать с того, что можно наконец-то хорошенько выспаться. А затем можно сделать немало дел, которые мы все откладывали на потом, потому что времени не было. Я, например, хочу научиться готовить красивые изделия из теста. Нам никогда не хватает времени на то, чтобы оглянуться, оценить свою жизнь. Понять, что в ней важно, а что второстепенно. Мы всегда куда-то бежим, боимся опоздать. А тут можно остановиться, поразмыслить и, может быть, принять какие-то решения на будущее. Постарайтесь воспринимать самоизоляцию как вынужденный подарок судьбы.

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