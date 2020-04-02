2020-04-02T11:14:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Как получить медицинскую помощь в Пермском крае в период самоизоляции

Приоритет поликлиники отдают оказанию помощи на дому
Виктор Правдин
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Фото: Василий ВахринФото: Василий Вахрин
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В целях борьбы с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции в медицинских организациях Пермского края изменен порядок организации работы.Оказание медицинской помощи в поликлиниках организовано с приоритетом оказания помощи на дому.

В соответствии с постановлением «О внесении изменений в Постановление Главного государственного врача по Пермском краю от 26.03.2020№ 1088» в поликлиниках Пермского края запрещен прием пациентов в плановом порядке. Также не проводятся плановая диспансеризация взрослого населения и плановые профилактические прививки.

Введен запрет на плановую госпитализацию в стационарах, за исключением пациентов с заболеваниями, включенными в перечень социально значимых и перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Введен запрет на посещение больных в стационарах региона.

Женские консультации продолжают работу с ограничением планового приема пациенток. Стоматологические поликлиники оказывают медицинскую помощь только в экстренной или неотложной форме.Травмпункты продолжают работу. Оказание медицинской помощи жителям Пермского края, имеющим право на льготное лекарственное обеспечение, организовано исключительно на дому. Для вызова врача на дом пациенту необходимо обратиться по телефону в поликлинику по месту прикрепления.

Для одиноких маломобильных пациентов предусмотрена доставка льготных рецептов в аптечные организации или доставка льготных лекарств из аптек на дом. Для этого пациент может обратиться по телефону Горячей линии ОНФ: 8 (800) 200 34 11 и Скорой социальной помощи 8 (800) 100 83 05

Более подробную информацию уточняйте в поликлиниках по месту жительства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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