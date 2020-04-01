2020-04-01T20:33:27+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим самоизоляции в Перми: как будет работать общественный транспорт со 2 апреля 2020 года

Как будет ходить общественный транспорт в Перми со 2 апреля 2020
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Как будет ходить транспорт.Как будет ходить транспорт.Фото: Василий Вахрин
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Cо 2 апреля в Прикамье вводится режим полной самоизоляции. Выходить на улицу можно только в ближайший магазин, аптеку или выгуливать домашних животных в своем дворе. Количество поездок на общественном транспорте резко уменьшится.

Поэтому со 2 апреля временно прекращают работу автобусные маршруты №12 «Проспект Парковый - ОАО ПЗСП» , №33 «микрорайон Архиерейка - город Сердца» , №40 «станция Пермь-2 - микрорайон Нагорный - Автопарк», №41 «ПНИПУ - Студенческий городок» , №52 «микрорайон Парковый - микрорайон Хмели», №63 «микрорайон Крохалева - площадь Восстания», №74 «микрорайон Владимирский - микрорайон Заостровка».

Это связано с существенным снижением пассажиропотока, сообщили в городской администрации.

Вместо автобуса маршрута №12 пассажиры могут поехать на автобусах №64 «ДДК им. Кирова - станция Пермь-2» и №15 «Южная - станция Пермь-2».

Маршрут №33 заменяется маршрутами №75 «микрорайон Соболи - микрорайон Костарево», №69 «микрорайон Ива - улица Грачева» и №70 «улица Грачева - микрорайон Ива».

Маршрут №40 дублируется маршрутом №10 «микрорайон Владимирский - ЦУМ - микрорайон Нагорный». Вместо маршрута №41 можно воспользоваться маршрутом №53 «Центральный рынок - 10 микрорайон».

Маршрут №52 дублируется маршрутами №54 «улица Мильчакова - микрорайон Хмели» и №47 «Аэропорт Бахаревка - Мачтобаза».

Вместо маршрута №63 можно воспользоваться маршрутами №50 «улица Гусарова - станция Пермь-2», №36 «улица Мильчакова - микрорайон Вышка-2 - микрорайон Вышка-1» и №16 «микрорайон Владимирский - микрорайон Запруд».

Маршрут №74 дублируется маршрутами №10 «микрорайон Владимирский - ЦУМ - микрорайон Нагорный» и №66 «микрорайон Парковый - микрорайон Крохалева».

По просьбам работников предприятий Кировского района в расписание маршрутов №15 «Южная - Пермь-2» и №65 «Садовая - улица Маршала Рыбалко - Березовая роща» добавлены рейсы в утренние и вечерние часы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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