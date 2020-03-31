2020-03-31T14:55:33+03:00
Коронавирус Covid-19

«Их хватит на 8 часов». В Перми запустили производство защитных масок

Пробная партия уже поставлена в краевую больницу
Елена ТРЕТЬЯКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Работники "Сорбента" присоединились к флэш-мобу. Фото: sorbent.suРаботники "Сорбента" присоединились к флэш-мобу. Фото: sorbent.su
Изменить размер текста:

Одноразовые медицинские маски в одночасье стали самым большим дефицитом. Пермяки уже начали сами шить маски из ткани. Но вот наконец в Перми запустили производство одноразовых медицинских масок «Уралец-Н». В отличие от обычных, эти маски можно использовать непрерывно до 8 часов.

- С 1 апреля мы начинаем производить маски, - рассказали «Комсомолке» на «Сорбенте». – Очередь на них очень большая - весь апрель уже расписан. Всех, кто присылает заявки, ставим в лист ожидания. В первую очередь будем отгружать в государственные и медицинские учреждения, аптеки.

В месяц компания может производить порядка 300 тысяч таких масок, сообщил Борис Дубовик, директор ООО «Зелинский Групп», в которую входит предприятие «Сорбент».

- На прошлой неделе «Сорбент» поставил первую партию 100 масок в Пермскую краевую больницу, - отметил Борис Дубовик.

Возникает вопрос: почему же маски появились только сейчас?

- Ранее у нас не было такой продукции, - рассказали на «Сорбенте». – Мы запустили новую линию, сейчас получили регистрационное удостоверение на эти маски и начинаем производство.

"Семь способов, как обезопасить себя от коронавируса", - советы санитарных врачей

00:00
00:00

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Из-за коронавируса улицы и тротуары Перми начали дезинфицировать спецшампунем

Для этого задействуют 37 поливальных машин [аудио] (подробнее…)

Коронавирус в Перми, последние новости на 31 марта 2020 года: мы собрали последнюю информацию на эту минуту

Двое последних заразившихся CoViD-2019 – 19-летний юноша и 67-летний пенсионер [аудио] (подробнее…)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Прикамье готовят больше 1800 коек для пациентов с коронавирусом
В Прикамье 85 строительных компаний не прекратили работу в условиях коронавируса
Из Чайковского в Пермь танспортируют пациента с подозрением на коронавирус
Поможет ли вакцина от гриппа не заразить коронавирусом
В Перми продолжается комплектование детских садов
«Сколько человек должно погибнуть, чтобы ситуация изменилась?». Пермячка пожаловалась на стаю агрессивных собак на Висиме
В Прикамье поезд насмерть сбил 29-летнего мужчину
«Корову удаленно не подоишь». Из-за новых ограничений у аграриев начались сложности с рабочими и торговлей
Беременная 16-летняя девушка из Прикамья стала героиней реалити-шоу
«ЕЭС-Гарант» повысил энергоэффективность Пермского аграрно-технологического университета
Медики показали, как выглядят легкие, пораженные коронавирусом
В больницы Прикамья доставят маски с 8-часовым сроком использования
Российские ученые создали высокоточный тест для определения коронавируса
«Услышали громкий крик». В Перми прохожие задержали мужчину с ножом, который напал на пенсионерку
В Прикамье выявили 94 нарушителя режима самоизоляции
В Прикамье судебный пристав пригласила должника на свидание, чтобы он заплатил долг