«Их хватит на 8 часов». В Перми запустили производство защитных масок
Одноразовые медицинские маски в одночасье стали самым большим дефицитом. Пермяки уже начали сами шить маски из ткани. Но вот наконец в Перми запустили производство одноразовых медицинских масок «Уралец-Н». В отличие от обычных, эти маски можно использовать непрерывно до 8 часов.
- С 1 апреля мы начинаем производить маски, - рассказали «Комсомолке» на «Сорбенте». – Очередь на них очень большая - весь апрель уже расписан. Всех, кто присылает заявки, ставим в лист ожидания. В первую очередь будем отгружать в государственные и медицинские учреждения, аптеки.
В месяц компания может производить порядка 300 тысяч таких масок, сообщил Борис Дубовик, директор ООО «Зелинский Групп», в которую входит предприятие «Сорбент».
- На прошлой неделе «Сорбент» поставил первую партию 100 масок в Пермскую краевую больницу, - отметил Борис Дубовик.
Возникает вопрос: почему же маски появились только сейчас?
- Ранее у нас не было такой продукции, - рассказали на «Сорбенте». – Мы запустили новую линию, сейчас получили регистрационное удостоверение на эти маски и начинаем производство.
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ИСТОЧНИК KP.RU