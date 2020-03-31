«Их хватит на 8 часов». В Перми запустили производство защитных масок

Одноразовые медицинские маски в одночасье стали самым большим дефицитом. Пермяки уже начали сами шить маски из ткани. Но вот наконец в Перми запустили производство одноразовых медицинских масок «Уралец-Н». В отличие от обычных, эти маски можно использовать непрерывно до 8 часов.

- С 1 апреля мы начинаем производить маски, - рассказали «Комсомолке» на «Сорбенте». – Очередь на них очень большая - весь апрель уже расписан. Всех, кто присылает заявки, ставим в лист ожидания. В первую очередь будем отгружать в государственные и медицинские учреждения, аптеки.

В месяц компания может производить порядка 300 тысяч таких масок, сообщил Борис Дубовик, директор ООО «Зелинский Групп», в которую входит предприятие «Сорбент».

- На прошлой неделе «Сорбент» поставил первую партию 100 масок в Пермскую краевую больницу, - отметил Борис Дубовик.

Возникает вопрос: почему же маски появились только сейчас?

- Ранее у нас не было такой продукции, - рассказали на «Сорбенте». – Мы запустили новую линию, сейчас получили регистрационное удостоверение на эти маски и начинаем производство.

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