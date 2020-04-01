2020-04-01T09:29:04+03:00
Общество

Подпишите своих близких на «Комсомольскую правду», не выходя из дома

Оформите подписку мамам, папам, бабушкам и дедушкам не выходя из дома, с БЕСКОНТАКТНОЙ ДОСТАВКОЙ газеты
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Подписку можно оформить, не выходя из домаПодписку можно оформить, не выходя из домаФото: Михаил ФРОЛОВ
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«Комсомольская правда» - надежный и честный источник информации. Кому-то удобнее следить за новостями на нашем сайте, но многие, особенно люди старшего поколения, по-прежнему предпочитают бумажную версию.

Позаботьтесь о близких, оформите подписку мамам, папам, бабушкам и дедушкам не выходя из дома, с БЕСКОНТАКТНОЙ ДОСТАВКОЙ газеты.

Ведь им сегодня как никогда важно знать, что реально происходит вокруг.

Инструкция – ниже!

Подписка с телефона по QR коду

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1. Наведите камеру телефона или планшета на QR код

2. Перейдите по ссылке на сайт shop.kp.ru

3. Сделайте заказ в разделе Подписка на издания КП

4. Оплатите подписку удобным способом

5. Газета будет приходить в ваш почтовый ящик

Подписка через сайт

1. Зайдите на сайт в раздел «Подписные издания «КП»: shop.kp.ru/subscribe_periodical_kp.html

2. Выберите издание и сделайте заказ

3. Оплатите подписку удобным способом

4 Газета будет приходить в ваш почтовый ящик

Подписка по СМС

1.Выберите тариф подписки

Внимание! Перед отправкой SMS убедитесь, что на вашем счету есть нужная сумма + 50 руб. Услуга недоступна для корпоративных клиентов абонентов с оплатой в кредит, а так же по тарифам «Суперноль» (МТС), «Простая логика» (Билайн).Цены едины для всех регионов РФ, Предложение для абонентов МТС, Билайн, Мегафон,Теле2, Yota.

2. Отправьте код на 8-916-777- 51-03

3. В течение 10 минут подтвердите заказ в SMS

4. Оплатите, следуя инструкции сотового оператора

4. С мобильного счета будет снята сумма заказа

5. Последует звонок оператора

6. Сообщите адрес

7 Газета будет приходить в ваш почтовый ящик

Подписка Сбербанк Онлайн

1. Откройте приложение Сбербанк Онлайн на мобильном телефоне

2. Введите код доступа

3. Выберите раздел «Платежи»

4. Введите в поиске «Комсомольская правда»

5. Заполните ФИО и адрес

6. В «Назначении платежа» укажите: подписка на «Комсомольскую правду», количество месяцев, сумма, телефон

7. Подтвердите оплату

8. Когда деньги будут списаны, последует звонок нашего оператора

9. Сообщите оператору ФИО получателя и адрес доставки

10. Газета будет приходить в ваш почтовый ящик

Подписка через сайт «Почты России»

4. Зайдите на сайт podpiska.pochta.ru

5. Выберите издание «Комсомольская правда»

6. Оплатите подписку удобным способом

4 Газета будет приходить в ваш почтовый ящик

При оплате подписки до 15 числа, вы сможете получать издание со следующего месяца

Есть вопросы? Звоните в наш колл-центр: 8-495-777- 02-82 (с 10.00 до 18.00).

ИСТОЧНИК KP.RU

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