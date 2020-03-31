Пермячка показала, что входит в состав сухпайка, который выдают школьникам во время эпидемии коронавируса

В Прикамье продолжается нерабочая неделя в связи с карантином из-за коронавируса. Во время незапланированных каникул школьникам из малообеспеченных семей Пермского края начали выдавать бесплатное питание.

- Несколько дней назад, нам сообщили дату и время, когда мы можем забрать сухпаек из школы, - рассказала Наталья Волкова, многодетная мама школьника. - Нужно было записаться, для составления списков. Сегодня, 31 марта, я пришла в школу, охрана впустила меня по звонку через домофон. Выдачу пайков организовали прямо в холле. Трое сотрудников столовой встретили нас облаченные в одноразовые халаты, маски и шапочки. Охранник набрызгал на руки антисептик и выдал одноразовое бумажное полотенце, чтобы промокнуть руки. Я назвала фамилию, показала паспорт, сверив меня со списком выдали полный пакет продуктов на две недели. Родители детей, что приходили за пайком были в резиновых перчатках, все соблюдали дистанцию.

- Дома мы разобрали пакет с продуктами. В нем фасованные крупы: рис и гречка по два килограмма, пакет макарон и два килограмма сахара. Бутылка растительного масла, пачка чая и сгущенка - хороший сухпаек.

В ближайшее время все школы должны оповестить родителей о выдаче наборов питания. В Пермском крае 90 340 детей из малообеспеченных семей и 20 770 детей с особенностями здоровья, которые получают бесплатное питание в школах.

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