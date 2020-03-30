2020-03-30T16:19:20+03:00
Коронавирус Covid-19

Нерабочая неделя в Перми с 28 марта по 5 апреля 2020 года: где нельзя гулять, какие места отдыха закрыты

Где нельзя гулять в Перми в нерабочую неделю с 28 марта по 5 апреля 2020 года
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Парк Горького закрылся до особого распоряженияПарк Горького закрылся до особого распоряженияФото: Василий Вахрин
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Как назло – хорошая погода наступила во время нерабочей недели, объявленной Президентом с 28 марта по 5 апреля 2020 года. Сидеть дома, когда на улице тепло и солнечно, способны оказались далеко не все пермяки. Некоторые горожане восприняли меры по ограничению коронавируса как обычные каникулы и отправились на природу - гулять.

Поэтому в Перми начали закрывать места массового отдыха. Первой, еще на прошлой неделе, закрыли на набережную, перекрыв туда все проходы. Хотя для любителей бега променадную часть набережной Камы ежедневно открывают с 6 часов утра и до 12.00.

С 31 марта будет закрыт для посещения участок эспланады от Законодательного собрания до улицы Попова – как раз тот, где установили новый фонтан и скамьи-качели.

Парк имени Горького еще 27 марта объявил, что будет закрыт для всех посещений вплоть до особого распоряжения.

А муниципальные парки и скверы - «Счастье есть» в Кировском районе, сад им. Миндовского в Индустриальном районе, парк им. Чехова в Орджоникидзевском районе и сад им. Свердлова в Мотовилихе - не закрываются, но в них отменены культурно-массовые мероприятия и приостановлена работа аттракционов.

- Так как парки являются естественной транзитной зоной и не имеют ворот, ограничить доступ на их территорию невозможно, - пояснили в администрации Перми. - Вместе с тем, горожанам рекомендуют не посещать парки и скверы для профилактики распространения инфекции.

"Маска,чистые руки и ограничение контактов",- санитарные врачи о том, как избежать коронавирусной инфекции

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ИСТОЧНИК KP.RU

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