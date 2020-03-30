Нерабочая неделя в Перми с 28 марта по 5 апреля 2020 года: где нельзя гулять, какие места отдыха закрыты

Как назло – хорошая погода наступила во время нерабочей недели, объявленной Президентом с 28 марта по 5 апреля 2020 года. Сидеть дома, когда на улице тепло и солнечно, способны оказались далеко не все пермяки. Некоторые горожане восприняли меры по ограничению коронавируса как обычные каникулы и отправились на природу - гулять.

Поэтому в Перми начали закрывать места массового отдыха. Первой, еще на прошлой неделе, закрыли на набережную, перекрыв туда все проходы. Хотя для любителей бега променадную часть набережной Камы ежедневно открывают с 6 часов утра и до 12.00.

С 31 марта будет закрыт для посещения участок эспланады от Законодательного собрания до улицы Попова – как раз тот, где установили новый фонтан и скамьи-качели.

Парк имени Горького еще 27 марта объявил, что будет закрыт для всех посещений вплоть до особого распоряжения.

А муниципальные парки и скверы - «Счастье есть» в Кировском районе, сад им. Миндовского в Индустриальном районе, парк им. Чехова в Орджоникидзевском районе и сад им. Свердлова в Мотовилихе - не закрываются, но в них отменены культурно-массовые мероприятия и приостановлена работа аттракционов.

- Так как парки являются естественной транзитной зоной и не имеют ворот, ограничить доступ на их территорию невозможно, - пояснили в администрации Перми. - Вместе с тем, горожанам рекомендуют не посещать парки и скверы для профилактики распространения инфекции.

"Маска,чистые руки и ограничение контактов",- санитарные врачи о том, как избежать коронавирусной инфекции 00:00 00:00

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Нерабочая неделя в Перми с 28 марта по 5 апреля 2020 года: в Перми меняется расписание общественного транспорта

Трамваи и автобусы будут ездить по расписанию выходного дня ( подробнее...)

Министр экономического развития Прикамья разрешил продажу газет в киосках

Чиновник пообещал наблюдать за состоянием СМИ во время эпидемии коронавируса (подробнее...)

Авиакомпании сокращают количество рейсов из Перми в Москву

Владельцам билетов на отмененные рейсы вернут деньги (подробнее...)

Коронавирус в Перми, последние новости на 29 марта 2020 года: все, что известно о ситуации на эту минуту

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Перми на 29 марта 2020 года: диагноз подтвержден у 11 человек, более трех тысяч человек - на карантине [аудио] (подробнее...)

Нерабочая неделя в Перми с 28 марта по 5 апреля: работать будут только аптеки и продуктовые магазины

Глава Прикамья Дмитрий Махонин ввел кардинальные меры изоляции [аудио] (Подробнее...)

Коронавирус в Перми, последние новости на 27 марта 2020 года: все, что известно о ситуации на эту минуту

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Перми на 27 марта 2020 года: у десяти человек диагноз подтвержден, более трех тысяч находятся на самоизоляции [аудио] (Подробнее...)