Коронавирус в Перми: как вести себя тем, кто вернулся из-за границы

В целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции на территории Пермского края граждане, приехавшие из-за границы, ДОЛЖНЫ ИЗОЛИРОВАТЬСЯ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ. Сообщить о своем прибытии по телефону «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» 8 (342) 258-07-87.

Почему необходимо изолироваться?

Если вы вернулись из-за границы, контактировали с заболевшим или прибывшим из-за границы, нужно соблюдать карантин у себя дома (квартире, доме, комнате) 14 дней. Это нужно для того, чтобы не распространять инфекцию. При условии совместного пребывания нескольких лиц, проживающих в одной квартире, доме, комнате, возможна изоляция нескольких лиц.

Почему карантин длится 14 дней?

Если человек заболел, то симптомы болезни могут появиться в течение 14 дней: повышение температуры, сухой кашель, затруднение дыхания, боли в мышцах, утомляемость. В эти дни можно заразить других людей, поэтому важно изолироваться на все 14 дней.

Что означает находиться дома на самоизоляции?

ГЛАВНОЕ УСЛОВИЕ – НЕ ВЫХОДИТЬ ИЗ ДОМА, КВАРТИРЫ, КОМНАТЫ ВСЕ 14 ДНЕЙ, даже для покупки продуктов и лекарств, получения посылок, оплаты коммунальных услуг, выноса мусора.

Очень важно исключить контакты с членами своей семьи и другими людьми.

ЧТО ДЕЛАТЬ ВО ВРЕМЯ САМОИЗОЛЯЦИИ:

- мыть руки водой с мылом перед приемом пищи, перед контактом со слизистыми оболочками глаз, рта, носа, после посещения туалета; - регулярно проветривать помещение и проводить влажную уборку с применением средств бытовой химии.

- покупать продукты и товары нужно дистанционно с использованием безналичной оплаты, за помощью в покупке и доставке товаров можно обратиться к родственникам, знакомым, волонтерам, службы доставки без личного контакта с изолируемым (доставляемые продукты/предметы остаются у входа).

Для лиц старше 60 лет доступна помощь волонтеров (ОРГАНИЗОВАНА «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» по приему обращений ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ. Телефон «горячей линии» 8-800-200-34-11).

Бытовой мусор нужно упаковать в двойные прочные мусорные пакеты, плотно закрыть и выставить за пределы квартиры. Утилизировать этот мусор можно попросить друзей, знакомых или волонтеров.

Если вы живете в квартире или в доме с другими людьми, по возможности находитесь в отдельной комнате. Пользуйтесь отдельной посудой, бельем и полотенцами. Как поддерживать связь с родными и друзьями во время карантина?

Вы можете общаться с родственниками и друзьями по телефону или с помощью любых других средств связи.

ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗЫВАТЬ СТАТУС «ИЗОЛИРОВАННОГО»

при вызове сотрудников спецслужб (ЧС техногенного или природного характера), при вызове сотрудников медицинской службы (угроза жизни или здоровью).

При появлении первых симптомов ОРВИ сообщить в медицинскую организацию и вызвать врача на дом.

Материал вышел при поддержке ГБУЗ ПК "Центра медицинской профилактики"

"Пофигизма и русского авось быть не должно",- профессор медуниверситета о введенных мерах безопасности 00:00 00:00

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