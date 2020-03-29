«Мы не можем знать, сколько больных на самом деле». Губернатор и другие известные пермяки обратились к горожанам с просьбой оставаться дома

Врио губернатора Прикамья вновь выступил с обращением к жителям края. Глава региона начал свое выступление со слов, что после пандемии коронавируса, наша привычная жизнь изменилась.

- У нас в регионе на воскресенье больше десяти выявленных случаев заболеваний коронавирусом. Но на фоне мировых событий такая цифра может показаться обманчиво незначительной. Но правда и в том, что несмотря на любые меры контроля, мы не можем знать, сколько больных на самом деле. Это значит, что прямо сейчас каждый из нас может быть угрозой для других, - заявил Махонин.

К обращению главы города присоединились пермские журналисты, актеры, врачи, координаторы благотворительных организаций.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/769497" frameborder="0"></iframe> Обращение Дмитрия Махонина к жителям Пермского края.

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