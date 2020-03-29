2020-03-29T20:19:12+03:00
Коронавирус Covid-19

«Мы не можем знать, сколько больных на самом деле». Губернатор и другие известные пермяки обратились к горожанам с просьбой оставаться дома

Это видеообращение касается каждого из нас. Пожалуйста, посмотрите его до конца и покажите своим близким [видео] [аудио]
Виктор Правдин
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Фото: Screenshot телеграм-канала "Стоп коронавирус.Пермь"Фото: Screenshot телеграм-канала "Стоп коронавирус.Пермь"
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Врио губернатора Прикамья вновь выступил с обращением к жителям края. Глава региона начал свое выступление со слов, что после пандемии коронавируса, наша привычная жизнь изменилась.

- У нас в регионе на воскресенье больше десяти выявленных случаев заболеваний коронавирусом. Но на фоне мировых событий такая цифра может показаться обманчиво незначительной. Но правда и в том, что несмотря на любые меры контроля, мы не можем знать, сколько больных на самом деле. Это значит, что прямо сейчас каждый из нас может быть угрозой для других, - заявил Махонин.

К обращению главы города присоединились пермские журналисты, актеры, врачи, координаторы благотворительных организаций.

Обращение Дмитрия Махонина к жителям Пермского края.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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