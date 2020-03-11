«Дважды мои планы меняла беременность». 25-летняя мама двух малышей из Перми поборется за звание «Супермодель России»

14 марта в Сочи пройдет национальный этап конкурса «Miss Supermodel Worldwide». От Перми и Пермского края в нем будут принимать участие четыре девушки: Мария Кравец, Мария Пучнина, Марина Миронова и Ольга Гулина. Все они прошли кастинг и вышли в финал.

На шоу, которое состоится в предстоящую субботу, звездное жюри выберет победительницу, которая будет представлять нашу страну на финале в Индии.

Сейчас участницы уже прилетели на побережье Черного моря и готовятся к выступлению. Одна из конкурсанток, Ольга Гулина – мама двоих малышей – рассказала о том, как долго ей пришлось идти к тому, чтобы выйти на сцену конкурса красоты. Дважды незадолго до участия в конкурсах она узнавала, что ждет ребенка.

- Получив высшее образование, я решила: вот он мой шанс исполнить свою мечту, ставшую чуть ли не панацеей, - написала она на своей страничке в Instagram. - Я отправила заявку на конкурс «Мисс Россия». В 2018 году мне было 23 года и это был последний шанс попасть на конкурс по возрастным ограничением . Организаторам конкурса я приглянулась, и они запросили актуальные фотографии и лишь по этим фотографиям я поняла что беременна. Об участии в конкурсе речи быть не могло.

В 2019 году, когда девушке было 24, она узнала о существование конкурса «Мисс Супермодель России» и захотела принять участие в нем, только уже как замужняя женщина в категории «Миссис», но незадолго до финала узнала, что беременна во второй раз.

- 2020 год, я не беременна, мне 25, у меня огромная поддержка: семья, родственники, друзья и двое моих замечательных детей, которые гордятся мной, и это поистине счастье! Я готова морально, физически и эмоционально! Я еду исполнять свою мечту! Много сил было вложено, много лет я ждала этого момента и вот я в финале! – поделилась пермячка со своими подписчиками в соцсетях.