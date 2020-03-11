2020-03-11T08:42:42+03:00
Общество

"Один лор на весь район". Многодетная пермячка подсчитала, сколько денег тратит на лечение детей

И как сэкономить на лекарствах
Анна Маркова
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Мама троих детей подсчитала, сколько денег тратит на лекарства, чтобы вылечить ОРВИ детям.Мама троих детей подсчитала, сколько денег тратит на лекарства, чтобы вылечить ОРВИ детям.Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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Слышать частое «апчхи» для матери троих детей - обычное дело. Дети часто подхватывают вирусы и передают их друг дружке - цепная реакция.

Мама троих детей подсчитала, сколько денег тратит на лекарства, чтобы вылечить ОРВИ детям.

Бесплатные лекарства есть, но мы покупаем за свой счет

Нашим детям семь, четыре и три года. Самолечением я никогда не занимаюсь, всегда вызываю врача. Но один из ящиков на кухне полностью забит лекарствами. Муж недоумевает: «Ты аптеку на дому открыла?» Да, а еще физкабинет, потому что у меня есть ингалятор - он помогает быстрее справиться с кашлем, магнит - с насморком, а также ультрафиолетовая лампа для борьбы с вирусами и микробами.

Мы - многодетная семья, поэтому нашим детям до шести лет положены бесплатные лекарства - из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Вот только из всего перечня назначений педиатр, как правило, не называет ни одного, что можно получить бесплатно по рецепту.

Да и порядок получения бесплатных лекарств такой, что сам не захочешь их получать. После визита врача, нужно позднее идти в поликлинику на прием. Если получится, зайти без очереди, подождать, пока врач заполнит и распечатает рецепт, поставит подпись у заведующей. Дальше нужно найти аптеку, где эти лекарства выдадут, и не всегда эта аптека окажется рядом с домом.

Один лор на весь район

У сына во время ОРВИ случаются частые отиты. С отоларингологами в нашем районе всегда были проблемы, одно время прием вел всего один врач.

Сейчас ситуация не сильно изменилась, записаться на прием почти нереально. И мы вынуждены обращаться в частную клинику. Консультация врача стоит от 800 рублей и дороже. Если осмотр с эндоскопом и проверят слух, в чеке ждите сумму в районе 2000 рублей.

Как купить лекарства дешевле?

Иногда у меня получается сэкономить на лекарствах. У всех крупных аптек есть свои сайты, справочные и даже приложения, в которых можно сначала сравнить, а потом заказать лекарства. Если заказываю лекарство через приложение, часто стоимость их меньше, чем в аптеке, примерно на 10-20 процентов.

Но когда приходите в аптеку, всегда спрашивайте, сколько оно стоит именно там. Бывает, что в аптеке цена ниже, но это случается редко. Все заказы за все время будут видны в приложении и можно наблюдать, как меняется их стоимость в зависимости от времени года. Например, спрей в нос для лечения воспаления и инфекций в сентябре стоил 318 рублей, в январе 368, а сейчас уже 370.

Считалка "КП"

Сколько стоит вылечить троих детей от ОРВИ?

Противовирусное - 1748 рублей.

Антибиотик (на одного) - 504 рубля

Пробиотики - 300 рублей

Жаропонижающее 100 мл - 112 рублей

Раствор для промывания носа - 93 рубля

Сосудосуживающее - 147 рублей.

Антигистаминное - 167 рублей

Противовоспалительное в нос - 368

Раствор для полоскания горла - 52 рубля

Спрей для горла - 301 рубль

Таблетки от кашля - 302 рубля

Витамины - 440 рублей

Итого: 4534 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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