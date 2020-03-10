Пермь после «черного понедельника»: что происходит в валютных обменниках?

9 марта в соцсетях уже окрестили «черным понедельником» из-за падения курса рубля. Мы решили обойти близлежащие обменные пункты валюты и посмотреть, не скопились ли там очереди.

В отделении банка «Открытие» на улице Красноармейской не наблюдается никакого ажиотажа. Возле табло, на котором горят цифры курса обмена, сидят лишь мужчина да женщина.

Столпотворения в пермских банках не наблюдается.Фото: Василий Вахрин

- Нет, мы пришли за коммуналку заплатить, - говорит пенсионер Александр Яковлевич. - Про колебания курса рубля я слышал, конечно, но, думаю, нужно подождать и посмотреть, что дальше будет. Пусть на всех этих скачках спекулянты зарабатывают, это их хлеб.

Нет скопления ожидающих и возле окошечка обменника в офисе банка «Клюква» на этой же улице.

- Приходил с утра только один клиент, хотел купить доллары, но для него оказалось неожиданностью, что курс изменился, и он ушел, - говорит девушка-администратор, сидящая в зале.

Стулья в одном из банковских офисах пустуют.Фото: Василий Вахрин

В отделении банка «Русский стандарт», расположенном по соседству на улице Сибирской, - та же картина.

- Может быть, народ после праздников еще не понял, что произошло? – рассуждает пермяк Вячеслав. - Такое впечатление, что с медицинскими масками ажиотажа больше было. Да я еще и сам пока не знаю, как относиться к тому, что доллар и евро подорожали. Может, еще подешевеют?

В другом - та же картина.Фото: Василий Вахрин

Вячеслав хоть и сидит под табло с курсом обмена валюты, но пришел в банк не менять, а снять деньги.

- Кое-какую бытовую технику хочу для дома купить, - объясняет он.

- То есть торопитесь вложить рубли во что-нибудь? – интересуемся мы.

- Да нет, - отвечает, - Обещал жене к 8 марта подарок сделать, да не успел, сейчас хочу исправиться.

Решаем изменить тактику и отправляемся в отделение банка, где онлайн-сервис показывает самый выгодный обменный курс.

- С утра человек тридцать валюту менять приходили, это почти в два раза больше, чем обычно, - говорит начальник отдела по работе с клиентами Евгений. - Но, как ни странно, большинство доллары и евро продавали, а не покупали. Может быть, просто за праздники поиздержались. Но сейчас у нас наличная валюта закончилась, вот никого в зале и нет.