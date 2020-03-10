2020-03-10T12:19:07+03:00
Общество

Запрет на размещение НТО на придомовых территориях в Перми признали незаконным

Киоски, возможно, вернутся в пермские дворы
Ярослав БОГДАНОВСКИЙ
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..Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Пермский краевой суд отменил запрет на размещение нестационарных торговых объектов на придомовых территориях. Напомним, что киоски с фруктами, газетами и прочей мелочевкой около домов оказались в Перми «вне закона» после того как, в марте 2018 года Пермская городская Дума внесла изменения в Правила внешнего благоустройства.

Практически сразу предприниматели начали обжаловать решение городских властей. И вот теперь, по сути, краевой суд вернул «все на круги своя».

- Говорить о том, что в этой истории поставлена точка, преждевременно,- рассказал «Комсомолке» юрист Дмитрий Оксюта. - Мы еще не видели мотивировочную часть решения. Я не исключаю, что суд руководствовался тем, что при принятии решения об изменении Правил благоустройства были процедурные нарушения. Ведь если речь в мотивированном решении суда пойдет только о ранее допущенных процедурных нарушениях при принятии правил благоустройства, то этот недостаток горадминистрация может и подправить в будущем. С другой стороны мэрия может пойти навстречу горожанам и предпринимательскому сообществу, приостановить оформление штрафов за размещение НТО на частной территории и начать обсуждать новые Правила благоустройства.

Пермские предприниматели, занимающиеся нестационарной торговлей, надеются, что это решение краевого суда не будет отменено.

- Конечно, это победа. Мы понимаем, что впереди апелляция, но надеемся, что и в суде второй инстанции будут на стороне предпринимателей, - рассказал предприниматель Сергей Дмитриенко. - Как правило, сроки рассмотрения апелляционных жалоб - три-четыре месяца. Именно столько осталось подождать пермским предпринимателям, чтобы получить ответ на вопрос – могут ли НТО вернуться на придомовые территории.

В центр Перми вернутся 43 газетных киоска

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ИСТОЧНИК KP.RU

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