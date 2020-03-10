Пропавшего при странных обстоятельствах 43-летнего пермяка нашли в больнице

Напомним, 43-летний Алексей Новоселов пропал 6 марта. Мужчина вышел из дома по улице Генерала Черняховского, 25 и пропал.

Во вторник, 10 марта, с «Комсомолкой» связались коллеги Алексея. Они рассказали, что он находится в больнице. О том, что с ним произошло, коллеги не сообщают, но просят его жену прийти в офис по месту работы, взяв с собой его документы.

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