2020-03-10T10:52:50+03:00
Происшествия

Пропавшего при странных обстоятельствах 43-летнего пермяка нашли в больнице

Коллеги мужчины просят его жену связаться с ними
Виктор Правдин
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Алекскй Новоселов. Фото: поисковый отряд им. Ирины БухановойАлекскй Новоселов. Фото: поисковый отряд им. Ирины Бухановой
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Напомним, 43-летний Алексей Новоселов пропал 6 марта. Мужчина вышел из дома по улице Генерала Черняховского, 25 и пропал.

Во вторник, 10 марта, с «Комсомолкой» связались коллеги Алексея. Они рассказали, что он находится в больнице. О том, что с ним произошло, коллеги не сообщают, но просят его жену прийти в офис по месту работы, взяв с собой его документы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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