2020-03-09T18:52:46+03:00
Общество

Погода в Прикамье с 10 по 15 марта: температура +10, дожди, ветер, скачки давления воздуха

Весна по-прежнему на месяц опережает привычный график
Андрей МАТЛИН
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Весна в Перми на месяц опережает график.Весна в Перми на месяц опережает график.Фото: Василий Вахрин
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На этой неделе погода по-прежнему будет больше напоминать апрельскую, нежели мартовскую. Недаром синоптики говорят, что весна в этом году идет почти с месячным опережением.

Как это обычно бывает в начале апреля, начнет исчезать снежный покров: с Черного моря к нам придут тепло и дожди. Так, что даже по ночам погода может быть плюсовой.

- Наиболее интенсивный вынос теплого воздуха ожидается 11-12 марта, - говорят синоптики ГИС-Центра ПГНИУ. - Тропический воздух из черноморского района распространится на Южный Урал и дойдет до юга Пермского края, в результате по южным районам Прикамья при прояснениях температура может приблизиться к отметке +10 градусов. В некоторых территориях количество осадков только за первую декаду достигнет месячной нормы.

Сегодня днем, во вторник, 10 марта, воздух прогреется до +1 градуса. Будет облачно, с прояснениями. Ожидается повышенное атмосферное давление – до 750 миллиметров ртутного столба.

В среду, 11 марта, в Перми днем потеплеет до +3 градусов, днем возможен небольшой дождь. На юге края на солнце столбик термометра может приблизиться к отметке +10 градусов. Порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду.

В четверг, 12 марта, погода существенно не изменится. Днем столбик термометра может подняться до +5 градусов, а при прояснениях – и выше. В полдень может пройти ливневый дождь.

В пятницу, 13 марта, в течение дня ожидаются осадки, температура воздуха – до +4 градусов. Вечером может пойти снег.

В субботу и воскресенье, 14 и 15 марта, может стать чуть прохладней – ожидается от +1 до +3 градусов тепла. Но погода по-прежнему будет дождливой. Атмосферное давление при этом может быть пониженным, не исключаются сильные порывы юго-западного ветра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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