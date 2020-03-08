2020-03-08T18:36:14+03:00
Общество

Житель Перми придумал, как за два вечера сделать из автомобиля «Ока» снегоуборщик

Переделка малолитражки в мини-трактор обошлась ему всего в 2,5 тысячи рублей [видео]
Андрей МАТЛИН
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Скриншот видео на странице ВК «Подслушано Орджо и Гайва (Пермь)»Скриншот видео на странице ВК «Подслушано Орджо и Гайва (Пермь)»
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Зима в этом году в Прикамье теплая и очень снежная. Власти не справляются с заносами снега, за что горожане критикуют чиновников.

А вот житель микрорайона Кислотные дачи в Перми Сергей придумал, как справляться с самыми большими сугробами. Он запросто очищает от снега дорогу и тротуары возле своего дома, а заодно и соседям помогает.

В паблике ВКонтакте «Подслушано Орджо и Гайва (Пермь)» посетители соцстранички с удовольствием наблюдают и комментируют, как бойко разгребает заносы миниатюрная «Окушка» с приделанным к ней ковшом-бульдозером.

Житель Перми за 2 вечера переделал "Оку" в мини-трактор. Видео: страница ВК«Подслушано Орджо и Гайва (Пермь)».

- Это полностью съемная конструкция, она состоит из трех частей: кенгурина, кронштейна подъема и ножа, - рассказал 39-летний пермяк Сергей Останкович. – Электроподъем ножа осуществляется микролебедкой. На изготовление всего этого я потратил 2,5 тысячи рублей и два вечера. Снег я в основном отгребаю у себя на районе, ну, и когда езжу строить свой дом за городом. Занимаюсь я строительством и грузоперевозками, но мечтаю переехать в село и вести свое хозяйство.

Посетители соцстраницы комментирую видео с «Окушкой»-трактором с доброй иронией:

- Власть выделила дополнительную технику?

- Круто, молодец!

Что и говорить, богата земля пермская на таланты: мы уже писали о том, что в Перми две студентки и доцент придумали, как бороться с сосульками с помощью сосулькореза - «рогатки» из обогревателя.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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