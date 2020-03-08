В Прикамье обсуждают видео в соцсети: дошкольники бойко торгуют на улице цветами

- Нормальный маркетинговый ход!

- Припахали детей и довольны!

Пользователи социальных сетей живо обсуждают видео, которое появилось на страничке ВКонтакте паблика «Мой город Пермь!». На видеозаписи, которую прислал очевидец, видно, как у торгового центра «Колизей» в центре Перми детишки протягивают прохожим букеты цветов, очевидно предлагая их приобрести. Все это происходит накануне женского праздника - 7 марта.

Лица детей разглядеть невозможно, но, судя по их ростику, некоторые из них явно не ходят еще в школу. Рядом с ними стоят взрослые, видимо, их родители.

"Лепестки на скотч и синие розы",-как пермские флористы дурачат мужчин 8 марта 00:00 00:00

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="204" height="360" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/765271" frameborder="0"></iframe> В Прикамье пользователи соцсетей обсуждают видео: родители заставили детишек торговать на улице цветами. Видео: группа ВК "Мой город Пермь!".

Авто видео обращается к пользователям странички: «Как к такому отнестись?»

Мнения комментаторов разделились. Но большинство из них сошлись во мнении, что ничего страшного в происходящем нет.

Вот некоторые из этих комментариев. А вы как считаете?

Александр

Труд из обезьяны сделал человека, а в наш век экономических отношений детям будет полезно узнать, откуда деньги берутся.

Маргарита

Нормально, маме на подарок зарабатывают или просто на жизнь. Хороший маркетинговый ход!

Ирина

Да они спекулируют!!! Выбрали место побойчее и втюхивают! Этот их бизнес только раз в году, а вы про какую-то работу...

Костя

Каждый день вижу детей, которые у магазинов раздают рекламные буклетики, а тут цветы…

Игорь

Незаконное предпринимательство, эксплуатация детского труда.

Екатерина

Мой 11-летний сын тоже сам заработал мне на подарок и цветы. Он ведёт занятия по робототехнике и конструированию. И для меня это лучший подарок.

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