2020-03-07T21:02:50+03:00
Общество

«Вы же их не на гербарий покупаете!» В Роспортебнадзоре Прикамья предостерегли от покупки бракованных цветов

Какие уловки используют флористки и как подольше сохранить букет
Андрей МАТЛИН
Поделиться:
Что может быть лучше свежих тюльпанов.Что может быть лучше свежих тюльпанов.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Изменить размер текста:

В праздничной суете ловкие продавщицы цветов в два счета могут обвести вокруг пальца незадачливых мужчин. О том, как это делается, недавно «Комсомольской правде» откровенно поведала одна из таких флористок.

- Будьте внимательны, в конце концов, вы же не для гербария цветы покупаете, а на подарок своим любимым! – объяснила она, почему решила пооткровенничать.

О том, что пермские продавщицы цветов могут 8 марта использовать различные уловки, рассказали и в управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю.

Розовые розы. Фото: Василий Вахрин

Розовые розы.Фото: Василий Вахрин

УЛОВКИ ЦВЕТОЧНИЦ

- Необходимо внимательно подойти к выбору цветов и знать приемы недобросовестных продавщиц, которые используются для поддержания товарного вида застоявшихся цветов, - напомнили в этом ведомстве.

Чтобы обмануть покупателя, некоторые флористки используют следующие уловки:

- обрывают подсохшие и потемневшие лепестки;

- маскируют изъяны яркой упаковкой;

- собирают увядающие цветы в большие букеты со вперемешку со свежесрезанными;

- заматывают бутоны бумагой или тканью, декорируя поврежденные места красителями и блестками.

Выбирайте цветы правильно. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Выбирайте цветы правильно.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

ВЫБИРАЕМ ЦВЕТЫ ПРАВИЛЬНО

В Роспотребнадзоре также посоветовали, как правильно выбирать те или иные цветы:

- возьмите цветок за кончик стебля - он не должен наклониться;

- чем прямее стебель, тем проще доступ влаги к бутонам;

- у тюльпанов бутон не должен быть стянут резинкой, у герберов - закреплен у основания липкой лентой;

- бутон розы должен быть твёрдым у основания. Также у розы должна быть «рубашка» - защитные лепестки, грубоватые, слегка деформированные. Их продавец должен удалять в присутствии клиента, при сборке букета;

- если листья на стебле вялые, скорее всего, он повреждён, а значит, цветок проживёт недолго;

- срез цветов должен быть влажным, светлым, без постороннего запаха. Почерневший или пожелтевший срез говорит о том, что цветок долго держали без воды;

- необходимо отдавать предпочтение свежим композициям, которые соберут при вас. Отдавайте предпочтение полураспустившимся цветам.

Праздничное настроение. Фото: Василий Вахрин

Праздничное настроение.Фото: Василий Вахрин

КАК ПРОДЛИТЬ ЖИЗНЬ ЦВЕТАМ

В надзорном ведомстве напомнили о том, как сохранить купленные цветы как можно дольше:

- принеся букет домой, обновите срез на 2-3 сантиметра, удалите нижние листья;

- не смешивайте в вазе разные цветы;

- вода должна покрывать как можно большую часть стебля, нужно ее чаще менять, чтобы она не затухала;

- цветы любят прохладное место, без сквозняков, отопительных приборов и прямых солнечных лучей.

Весенние краски. Фото: Василий Вахрин

Весенние краски.Фото: Василий Вахрин

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Однажды я один букет двум разным людям втридорога продала». Откровения продавщицы цветов

Ловкость рук, немного мошенничества и подгнившие розы превращаются в роскошный букет (подробнее…)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Роспотребнадзор отчитался о проверке химического запаха в Перми
«Посвятил любимой песню». Полицейский из Перми сделал предложение на концерте в честь 8 марта
В Перми пенсионер получил удар по лицу за то, что сделал замечание хозяину собаки
«Все стекла в испарине». В Перми хозяин запер свою собаку на полдня в машине
В мэрии прокомментировали резкий химический запах, напугавший пермяков
Из пермской гимназии из-за задымления эвакуировали 242 человека
Пермяков напугал резкий химический запах в разных районах города
В Перми семь человек находятся под наблюдением по коронавирусу
Пьяный водитель на Lada устроил ДТП с пострадавшими в Перми
«Пожар забрал кров, вещи и документы». В Перми погорельцам требуется помощь
Окончены поиски 11-летнего ребенка, пропавшего в Пермском крае четыре дня назад
«Мое имя переводится как звезда, но огонь погас». Под Пермью в страшном ДТП погибла 17-летняя девушка
Минздрав призвал пермяков срочно привиться от кори
За добычу одного волка в Пермском крае будут выплачивать 20 тысяч рублей
Суд на два месяца закрыл кафе в Перми из-за жалобы жителя дома
В Пермском крае из-за оттепели закрыта самая длинная ледовая переправа
В Перми наградили победителя, придумавшего лучшее название для транспортной карты
Ребятишки из пермского детсада устроили дискотеку под музыку, звучащую из свадебной машины
В Прикамье на портале «Волонтеры Победы» уже записалась тысяча добровольцев
МЧС предупреждает: в Прикамье ожидаются гололедица и сильный ветер
Международный женский день – замечательный повод, чтобы поздравить прекрасную половину человечества с праздником
В Перми введен режим повышенной готовности
В Перми задержали двух фальшивомонетчиков
В Перми горит частный деревянный дом
В Прикамье закончились поиски 30-летнего мужчины, который пропал 4 месяца назад
Житель Перми потерял память после того, как него упала глыба льда
В Пермском крае полицейский, чтобы получить признательные показания, жестоко избивал подозреваемых