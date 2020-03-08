«Вы же их не на гербарий покупаете!» В Роспортебнадзоре Прикамья предостерегли от покупки бракованных цветов

В праздничной суете ловкие продавщицы цветов в два счета могут обвести вокруг пальца незадачливых мужчин. О том, как это делается, недавно «Комсомольской правде» откровенно поведала одна из таких флористок.

- Будьте внимательны, в конце концов, вы же не для гербария цветы покупаете, а на подарок своим любимым! – объяснила она, почему решила пооткровенничать.

О том, что пермские продавщицы цветов могут 8 марта использовать различные уловки, рассказали и в управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю.

Розовые розы.Фото: Василий Вахрин

УЛОВКИ ЦВЕТОЧНИЦ

- Необходимо внимательно подойти к выбору цветов и знать приемы недобросовестных продавщиц, которые используются для поддержания товарного вида застоявшихся цветов, - напомнили в этом ведомстве.

Чтобы обмануть покупателя, некоторые флористки используют следующие уловки:

- обрывают подсохшие и потемневшие лепестки;

- маскируют изъяны яркой упаковкой;

- собирают увядающие цветы в большие букеты со вперемешку со свежесрезанными;

- заматывают бутоны бумагой или тканью, декорируя поврежденные места красителями и блестками.

Выбирайте цветы правильно.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

ВЫБИРАЕМ ЦВЕТЫ ПРАВИЛЬНО

В Роспотребнадзоре также посоветовали, как правильно выбирать те или иные цветы:

- возьмите цветок за кончик стебля - он не должен наклониться;

- чем прямее стебель, тем проще доступ влаги к бутонам;

- у тюльпанов бутон не должен быть стянут резинкой, у герберов - закреплен у основания липкой лентой;

- бутон розы должен быть твёрдым у основания. Также у розы должна быть «рубашка» - защитные лепестки, грубоватые, слегка деформированные. Их продавец должен удалять в присутствии клиента, при сборке букета;

- если листья на стебле вялые, скорее всего, он повреждён, а значит, цветок проживёт недолго;

- срез цветов должен быть влажным, светлым, без постороннего запаха. Почерневший или пожелтевший срез говорит о том, что цветок долго держали без воды;

- необходимо отдавать предпочтение свежим композициям, которые соберут при вас. Отдавайте предпочтение полураспустившимся цветам.

Праздничное настроение.Фото: Василий Вахрин

КАК ПРОДЛИТЬ ЖИЗНЬ ЦВЕТАМ

В надзорном ведомстве напомнили о том, как сохранить купленные цветы как можно дольше:

- принеся букет домой, обновите срез на 2-3 сантиметра, удалите нижние листья;

- не смешивайте в вазе разные цветы;

- вода должна покрывать как можно большую часть стебля, нужно ее чаще менять, чтобы она не затухала;

- цветы любят прохладное место, без сквозняков, отопительных приборов и прямых солнечных лучей.

Весенние краски.Фото: Василий Вахрин

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