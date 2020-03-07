Друзья погибшей в ДТП под Пермью 17-летней девушки считают, что она покончила с собой

Напомним, 6 марта утром в поселке Протасы Пермского района произошло смертельное ДТП. Под колесами автомобиля, мчащегося со скоростью 90 километров в час, погибла 17-летняя девушка.

Погибшей оказалась ученица 10 класса средней общеобразовательной школы в Усть-Качке. Друзья школьницы считают, что девушка покончила с собой из-за неразделенной любви. Перед смертью она отправила нескольким одноклассникам прощальное сообщение, в котором рассказала, почему решила так поступить.

Прощальная записка. Фото педоставлено знакомыми погибшей

Прощальная записка. Фото педоставлено знакомыми погибшей

Одноклассники погибшей рассказали, что она была доброй и светлой девочкой. В причинах произошедшего разбираются следователи, проводится проверка. «Комсомолка» приносит собелезнования родственникам погибшей девушки.

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