Друзья погибшей в ДТП под Пермью 17-летней девушки считают, что она покончила с собой
Напомним, 6 марта утром в поселке Протасы Пермского района произошло смертельное ДТП. Под колесами автомобиля, мчащегося со скоростью 90 километров в час, погибла 17-летняя девушка.
Погибшей оказалась ученица 10 класса средней общеобразовательной школы в Усть-Качке. Друзья школьницы считают, что девушка покончила с собой из-за неразделенной любви. Перед смертью она отправила нескольким одноклассникам прощальное сообщение, в котором рассказала, почему решила так поступить.
Прощальная записка. Фото педоставлено знакомыми погибшей
Прощальная записка. Фото педоставлено знакомыми погибшей
Одноклассники погибшей рассказали, что она была доброй и светлой девочкой. В причинах произошедшего разбираются следователи, проводится проверка. «Комсомолка» приносит собелезнования родственникам погибшей девушки.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пьяный водитель на Lada устроил ДТП с пострадавшим в Перми
Возбуждены дела об административных нарушениях (Подробнее...)
ИСТОЧНИК KP.RU