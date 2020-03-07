2020-03-07T21:06:58+03:00
Происшествия

Друзья погибшей в ДТП под Пермью 17-летней девушки считают, что она покончила с собой

Перед смертью она отправила прощальное сообщение
Виктор Правдин
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Трагедия произошла утром 6 марта. Фото личная страничка Вконтакте погибшейТрагедия произошла утром 6 марта. Фото личная страничка Вконтакте погибшей
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Напомним, 6 марта утром в поселке Протасы Пермского района произошло смертельное ДТП. Под колесами автомобиля, мчащегося со скоростью 90 километров в час, погибла 17-летняя девушка.

Погибшей оказалась ученица 10 класса средней общеобразовательной школы в Усть-Качке. Друзья школьницы считают, что девушка покончила с собой из-за неразделенной любви. Перед смертью она отправила нескольким одноклассникам прощальное сообщение, в котором рассказала, почему решила так поступить.

Прощальная записка. Фото педоставлено знакомыми погибшей

Прощальная записка. Фото педоставлено знакомыми погибшей

Прощальная записка. Фото педоставлено знакомыми погибшей

Прощальная записка. Фото педоставлено знакомыми погибшей

Одноклассники погибшей рассказали, что она была доброй и светлой девочкой. В причинах произошедшего разбираются следователи, проводится проверка. «Комсомолка» приносит собелезнования родственникам погибшей девушки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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