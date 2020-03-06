2020-03-06T16:16:46+03:00
Происшествия

«За экзамены платили от 7 до 20 тысяч». 12 студентов пермской фармакадемии отчислены за взятки профессору

Преподаватель отстранена от работы
Елена ТРЕТЬЯКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Фото: Yandex.ruФото: Yandex.ru
Изменить размер текста:

12 студентам шестого курса пермской фармакадемии оставалось сдать зимнюю сессию и выйти на госэкзамены. А там и до диплома рукой подать. Но они были отчислены из вуза, и в отношении них было возбуждено уголовное дело.

- Мы расследуем уголовное дело в отношении взяткодателей и взяточника – студентов и сотрудника фармакадемии, - рассказал «Комсомолке» Павел Пасторов, руководитель следственного отдела по Ленинскому району Перми СУ СК РФ. - Студенты платили преподавателю за сдачу экзаменов. Суммы разные – от 7 до 20 тысяч рублей. На сегодняшний день установлены 12 студентов, которые давали взятки в зимнюю сессию 2020 года.

Преподаватель, о которой идет речь, по данным properm.ru, - заведующая кафедры «Фармацевтическая химия» ПГМА профессор Людмила Чекрышкина. Она проработала на этой кафедре 40 лет, 28 из них – в качестве заведующего кафедрой.

- Ситуация крайнее неприятная, - ответил нам ректор фармакадемии Алексей Турышев. - Но подробностей пока никаких рассказать не могу. Руководство академии получило только представление следственного комитета, еще идет разбирательство как внутреннее, так и внешнее. На сегодняшний момент профессор Людмила Чекрышкина в академии не работает. 12 студентов, которые, как установлено, давали взятки, из академии отчислены. Но по федеральному закону №273 они имеют право впоследствии восстановиться.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Суд на два месяца закрыл кафе в Перми из-за жалобы жителя дома
В Пермском крае из-за оттепели закрыта самая длинная ледовая переправа
В Перми наградили победителя, придумавшего лучшее название для транспортной карты
Ребятишки из пермского детсада устроили дискотеку под музыку, звучащую из свадебной машины
В Прикамье на портале «Волонтеры Победы» уже записалась тысяча добровольцев
МЧС предупреждает: в Прикамье ожидаются гололедица и сильный ветер
Международный женский день – замечательный повод, чтобы поздравить прекрасную половину человечества с праздником
В Перми введен режим повышенной готовности
В Перми задержали двух фальшивомонетчиков
В Перми горит частный деревянный дом
В Прикамье закончились поиски 30-летнего мужчины, который пропал 4 месяца назад
Житель Перми потерял память после того, как него упала глыба льда
В Пермском крае полицейский, чтобы получить признательные показания, жестоко избивал подозреваемых