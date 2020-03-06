На Комсомольском проспекте преображаются фасады домов

- Если сейчас проехать по Комсомольскому проспекту, то можно увидеть, что вплоть до пересечения с улицей Краснова почти каждый дом находится «в лесах», а вокруг зданий стоят ограждения, - говорит начальник департамента ЖКХ администрации Перми Александр Власов. - Это именно те дома, в которых в ближайшее время начнется капитальный ремонт. Всего к юбилею города обновятся фасады 54 домов, сейчас на 30 объектов уже выделены деньги.

В администрации города напоминают: врамках подготовки к 300-летию города запланировано комплексное благоустройство Комсомольского проспекта. И оно включает не только ремонт улично-дорожной сети, но и обновление, и обустройство фасадов и дворов. Работы на шести домах из тех тридцати, на которые были выделены субсидии, уже закончены.

Девятиэтажки «с иголочки»

На обновление фасадов многоэтажек на Комсомольском проспекте в программе «Развитие системы ЖКХ 2019-2023» предусмотрели 629 миллионов рублей. Но во многих домах собственники приняли решение одновременно провести и капитальный ремонт. Как это сделали, например, жильцы девятиэтажки на Комсомольском проспекте, 7.

- Раньше это было местом притяжения пермяков, - напоминает директор УК «Идеальная компания» Максим Жуков.- В 1970-е годы комплекс из трех девятиэтажных домов, в одном из которых открыли статусный ресторан «Центральный», многие называли «пермским Калининским проспектом».

Теперь эти девятиэтажки должны получить второе рождение.

- Уверен, что после того, как обновятся их фасады и появится вечерняя подсветка, выглядеть они будут замечательно, - говорит Максим Жуков. - Все лоджии на зданиях будут оформлены в едином стиле, в соответствии с колерным паспортом. В подъездах появятся современные стеклопластиковые окна. Швы между фасадными плитками станут герметичными, туда не будут попадать атмосферные осадки и разрушать кладку.

В прошлом году в рамках федеральной программы «Городская среда» заасфальтировали придомовые территории, поставили новые скамейки, установили урны, появился новый тротуар. «Помолодеет» дом на Комсомольском проспекте, 7 не только снаружи.

- Собственники жилья сами определили необходимый перечень работ по капремонту, - говорит Максим Жуков. - Под девятиэтажным зданием протекает подземная речка, поэтому сейчас производится дополнительная герметизация фундамента. В доме уже поменяли лифты, ремонтируется система отопления. Будут заменены все инженерные системы. - Капитальный ремонт многих зданий на Комсомольском проспекте включает не только обновление облицовки здания, - подчеркивают в городской администрации. - В некоторых домах проводится ремонт кровли, фундамента, инженерных коммуникаций и прочих элементов по решению собственников помещений в рамках реализации региональной программы капремонта.

ЯЗЫКОМ ЦИФР - врезка

- В каких домах работы по ремонту фасадов уже завершены или находятся в высокой степени готовности?

- Это дома на Комсомольском проспекте, 3, 10, 75, 85, 87, а также на улице Краснова, 28.

- По каким домам уже заключены договоры на проведение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту фасадов?

- Это, например, дома №№7, 8, 14, 17, 30, 31А, 40, 41, 44, 50, 63 по Комсомольскому проспекту, №26 по улице Краснова, №69 по улице Луначарского, №78 по улице Пушкина.

- Где договоры сейчас заключаются?

- Заключаются договоры на проведение ремонта в домах №№52, 55, 56, 58 по Комсомольскому проспекту. В доме по адресу: Комсомольский проспект, 70 разработана и проходит экспертизу проектно-сметная документация, еще 5 домов находятся на стадии разработки проектно-сметной документации.