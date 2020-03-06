2020-03-06T13:23:57+03:00
Общество

В Перми начали профилактический экспресс-ремонт дорог

Их укрепляют литым асфальтобетоном
Андрей МАТЛИН
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Установка по производству асфальтобетона.Установка по производству асфальтобетона.
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Наверняка многие автомобилисты наблюдали такую картину: с приходом весны на пермских дорогах появляется ремонтная техника. В образовавшиеся выбоины и ямы дорожные ремонтники укладывают какую-то смесь и тщательно ее ровняют.

- В этом году из-за аномально теплой погоды и частых переходов через нулевую отметку термометра раньше обычного начался ремонт дорог литым асфальтобетоном, - объясняют в городской администрации. - Такой профилактический ремонт позволяет сохранить дорожное полотно в межсезонье. Экспресс-ремонт позволяет продлить срок службы асфальтового покрытия и защитить его от повреждений, вызванных перепадами температуры. Нужно понимать, что это временная мера, чтобы не допустить дальнейшего разрастания повреждений и поддерживать состояние дороги до начала дорожного сезона. Работать с горячим асфальтом подрядные организации начнут, как только позволят погодные условия - когда установится положительная температура воздуха.

В новых пятилетних контрактах по содержанию территории города предусмотрено проведение текущего ремонта дорог в объемах около 300-400 тысяч квадратных метров в год.

Где уже прошел экспресс-ремонт?

- В Перми заработал завод, выпускающий литой асфальтобетон, - проинформировали в администрации Перми. - С прошлой недели подрядные организации начали проводить профилактические работы на дорогах во всех районах города.

В горадминистрации сообщили, на каких улицах дороги уже отремонтировали.

В Ленинском районе

Проведен текущий ремонт на улицах Петропавловской, Луначарского, Пушкина, Ленина, Сибирской, Достоевского, Газеты «Звезда», Пермской, Советской, Осинской, а также на путепроводе в районе Соснового бора и станции «Блочная».

В Дзержинском районе

Выполнен ремонт литым асфальтом улиц Подлесной, Василия Каменского, Переселенческой, Окулова, Зои Космодемьянской и ряда других.

В Орджоникидзевском районе

Работы по текущему ремонту были произведены на Соликамском тракте, развязке в микрорайоне Молодежном, частично на плотине Камской ГЭС, улицах Новогайвинской и Корсуньской. На этой неделе будет продолжен текущий ремонт на улице Новогайвинской и плотине КамГЭС, подрядчики выйдут на улицы Репина и Академика Веденеева.

В Кировском районе

Большинство работ по текущему ремонту проезжей части литой асфальтобетонной смесью были проведены по улицам Ушакова, Калинина, Кировоградской, Сивашской, Гальперина, Ласьвинской, на путепроводе по улице Светлогорской. Работы будут продолжены, в том числе на улицах Нахимова, Панфилова, Сысольской.

В Индустриальном районе

Подрядные организации отремонтировали литым асфальтобетоном неровности на улицах Мира, Верхнемуллинской, Гамовском тракте, также экспресс-ремонт проводили на улицах Братьев Игнатовых, Качалова, Баумана.

В Свердловском районе

Работы проведены на Комсомольском проспекте, в том числе на Тихом Компросе, улицах Революции, Островского, Соловьева, а также в микрорайоне Громовский.

НАША СПРАВКА

Специалисты советуют использовать в межсезонье для проведения текущего ремонта именно литой асфальтобетон. Его исключительные адгезионные свойства и водостойкость обеспечивают прочное сцепление с основой даже при низких температурах и повышенной влажности. Проведение такого ремонта возможно и при выпадении осадков.

При производстве литого асфальтобетона битум нагревают до 160-180 градусов, а минеральные компоненты - до 190-240 градусов. На выпуске температура асфальтобетонной смеси достигает 180-200 градусов. Затем смесь транспортируется в специальных термос-бункерах при непрерывном перемешивании, поэтому асфальтобетон не успевает остыть перед укладкой на дорогу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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