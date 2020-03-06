2020-03-05T18:39:13+03:00
Общество

«Тепло, ждем температурных рекордов». Синоптики рассказали о погоде на выходные в Пермском крае

Температура перейдет через ноль, начнется активное таяние снега
Алена ОВЧИННИКОВА
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Потепление начнется в воскресенье и продлится достаточно долго.Потепление начнется в воскресенье и продлится достаточно долго.Фото: Алексей ФОКИН
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Похолодание, пришедшее в Пермский край, оказалось кратковременным. В ночь на пятницу, 6 марта, температура опустилась до -15 градусов. Однако пока у нас кратковременное похолодание, на юге европейской части страны стоит волна рекордного тепла: в некоторых районах температура поднималась до + 25 градусов.

И вскоре этот теплый воздух будет постепенно поступать на север.

- Нас ожидает исключительное по интенсивности и продолжительности потепление, во время которого не исключено, что будет побит температурный рекорд первой декады марта, который составляет для Перми +7,4 градуса, - сообщил инженер ГИС-Центра ПГНИУ Андрей Шихов. – По большей части под влиянием тепла будут находиться южные территории края. Ожидается активное таяние снега, однако сильно рассчитывать на солнце в предстоящие выходные пока не приходится.

В субботу, 7 марта серьезного тепла ждать не стоит: с утра начнет усиливаться ветер до 15 метров в секунду, первая половина дня будет ясной, а к вечеру небо затянет облаками. Температура воздуха будет 0…-4 градуса. Вероятны осадки в виде снега и мокрого снега.

А вот 8 марта, в воскресенье, атмосферный фронт с осадками начнет уходить на север Пермского края, в Перми ожидается серьезное потепление, температура в моменты прояснений будет приближаться к отметке +5…+7 градусов. Потепление продолжится и 9 марта, но пройдут осадки в виде дождя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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