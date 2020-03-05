2020-03-05T13:35:06+03:00
Общество

Осенью следующего года жители аварийных домов в Соликамске переедут в новое жилье

Два новых социальных дома будут построены рядом с обновленной школой и детским садом
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Фото: Пресс-служба Администрации губернатора Пермского края.Фото: Пресс-служба Администрации губернатора Пермского края.
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Социальное жилье для расселения людей из аварийного домов начнут строить в этом году в 12 муниципалитетах края. Одним из них стал Соликамский городской округ. Глава региона Дмитрий Махонин посетил территорию, где планируется построить два новых дома.

Под застройку был выбран участок с развитой инфраструктурой. Неподалеку школа № 13, которую недавно реконструировали и увеличили количество мест для учащихся с 300 до 400. Рядом с будущими домами расположен детский сад.

- Проект строительства нового жилья для расселения из аварийного - интересный и перспективный, важно, чтобы по итогу жилье получилось качественным и комфортным, - подчеркнул Дмитрий Махонин. - В рамках этого проекта в Соликамске в общей сложности планируется расселить 13,5 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Сейчас стоит задача к осени 2021 года построить здесь два многоквартирных дома. В итоге весь этот микрорайон будет комплексно застроен новым жильем, что даст возможность Соликамску дальше развиваться, а людям – жить здесь комфортно.

Строительство социальных домов происходит в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», который позволил Пермскому краю ускорить темпы расселения аварийного фонда и найти новые механизмы для повышения качества жилья для переезда людей.

- Важно, что при переезде людям не придется менять район проживания - дома строятся рядом с их бывшим жильем, - отметили в министерстве строительства Пермского края. - И это условие соблюдается во всех 12 территориях, участвующих в проекте застройки социального жилья.

Благодаря нацпроекту, инициированному Президентом Владимиром Путиным, до 2021 года в Пермском крае в общей сложности будет ликвидировано более 220 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Процесс расселения аварийного фонда охватит все 37 муниципалитета, на чьей территории есть аварийные многоквартирные дома.

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