«В каждой флористке пропадает талантливая фокусница». Откровения продавщицы цветов

- В каждой хорошей флористке пропадает талантливая фокусница, - признается продавец цветов Оксана. – Как опытные иллюзионисты, мы умеем отвлекать внимание зрителей-покупателей, жонглируя яркими обертками и превращая подгнившие цветы в роскошные букеты.

Цветам в букете можно придать какие угодно оттенки.Фото: Василий Вахрин

Сломанные цветы перематываем скотчем

В цветочном бизнесе Оксана прошагала по карьерной лестнице от простой продавщицы букетов в гастрономе до владелицы небольшого цветочного магазина.

Боевое крещение Оксана получила как раз накануне Международного женского дня.

Пышность букетам создают обычные дешевые сетки.Фото: Василий Вахрин

- Я искала работу, позвонила по объявлению – человек по имени Тофик искал девушек, чтобы те продавали цветы с лотков, - рассказывает она. - Мне повезло - меня поставили не на улицу, а в фойе магазина. Утром хозяин подвез розы. Поначалу торговля шла бойко. Но в коробке оказалось очень много цветов со сломанными стеблями. Их не брали, и я составляла их в отдельную вазу. Потом взяла и завернула их все в один огромный букет. Переломанные стебли скрепила скотчем, который купила в соседнем отделе, и обернула серебристой фольгой. Поверх намотала побольше слюды – так мы называем прозрачную пленку.

Эксклюзив? Плачу любые деньги!

Оксана и не надеялась, что на ее шедевр кто-нибудь обратит внимание. Но ошиблась.

- Вдруг в гастроном влетает богато одетый парень, - хихикает девушка. - И первым делом – к этому букету. «Это эксклюзив?» - спрашивает. Я киваю. Он интересуется, сколько стоит букет, и я вдруг неожиданно для самой себя бормочу, что он, мол, сделан по спецзаказу и не продается. Тогда покупатель выхватывает из кармана модного пальто кошелек и заявляет: «Плачу любые деньги!» Я, помню, назвала даже не двойную, а тройную цену. Он без звука расплатился и забрал цветы.

"Хмельной букет" - с веточкой хмеля. А еще в воду для цветов добавляют водку.Фото: Василий Вахрин

История на этом не закончилась.

- Через пару часов в магазин с этим же букетом заходят две женщины и прямиком ко мне, - рассказывает она. – Я испугалась, подумала, что они пришли ругаться из-за сломанных стеблей. Но они объяснили, что хотят сдать его на комиссию, а на вырученные деньги купить вина. Они рассказали, что владелец их фирмы, где работают одни женщины, подарил им один букет на всех. Но цветов оказалось меньше, чем сотрудниц. Вот они и решили букет как-то пристроить, а праздник отметить шампанским. Я «купила» свой букет обратно с комиссией, а через полчаса продала его во второй раз.

В любом магазине в первую очередь внимание привлекут роскошные цветочные композиции.Фото: Василий Вахрин

Синие розы и черные тюльпаны

- Если секреты фокусников так и остаются секретами, уловки цветочников раскрываются уже через день-два, - говорит Оксана. - Например, синей белую розу можно сделать, опустив ее в раствор анилиновой синьки. В принципе, таким образом можно подкрасить цветы в любой цвет. Например, можно даже «вырастить» черные тюльпаны. Но делать это никому не посоветую: многие знают, что абсолютно черных цветов в природе не существует, и можно нарваться на скандал, хотя вряд ли кто-то пойдет жаловаться в Роспотребсоюз, это ведь не бракованные продукты.

Синие розы выглядят необычно и роскошно, однако дома, в тепле, букет начнет источать противный химический аромат. Поэтому если вы продаете цветы не с лотка на улице, а в постоянной точке, лучше таким приемом не пользоваться – испортите репутацию. Максимум, можно сделать чуть более ярким цвет, допустим, красных роз или гвоздик. Оказывается, есть специальные краски для цветов. Флористы наносят краску на цветы тонким слоем, чтобы букет выглядел привлекательнее.

Сетки и прозрачная пленка, которую цветочницы называют "слюдой", - излюбленные инструменты флористок.Фото: Василий Вахрин

Лепестки клеят на двойной скотч

- В цветочном магазине всегда, а в предпраздничный бум тем более, должно быть несколько роскошных букетов, - говорит Оксана. - Они сразу привлекают внимание посетителей и стоят безумно дорого. Но, как правило, в эти букеты флористы пристраивают откровенный брак, который увидит только наметанный глаз.

У цветов обрывают увядшие лепестки, а те, которые еще имеют товарный вид, могут аккуратно приклеить к бутону на двойной скотч. Затем бутоны по краям пудрят блестками, которые, кстати, быстро осыпаются. И в завершении обильно брызгают водой из пульверизатора. Такой букет выглядит свежо только сначала, через пару дней он завянет.

Розы для букета лучше выбирать самому.Фото: Василий Вахрин

Хрупкие гвоздики скрепляют зубочисткой

Как рассказывает флористка, у гвоздик довольно хрупкие стебли, а листья вянут раньше, чем лепестки. Перегнувшийся или даже сломанный стебель предприимчивые цветочники укрепляют обычной зубочисткой, куском проволоки или иголкой, продев их внутрь стебля. А пожелтевшие листочки просто обрывают.

Кто сказал, что нужно выбрасывать сломавшиеся цветы? Их можно укрепить пластиковыми "ресничками".Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Так что если вы выбираете гвоздики, внимательно осмотрите каждый цветок сверху донизу.

- Конечно, если требуется подарить цветы на каком-нибудь торжестве, произвести минутное впечатление, тогда, конечно, можно купить и такой, готовый букет, - продолжает Оксана. - Но если вы хотите подарить цветы близкому человеку, чтобы они дольше стояли и напоминали о вас, лучше все-таки выбрать их самому и попросить оформить букет при вас. Любая флористка сделает это за пять минут.

Цветы в шляпных коробках нынче в моде. И попорченные стебли в них не видно.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Все дело в шляпе

Как уверяет Оксана, модные веяния на рынке флористики создаются исключительно для того, чтобы попытаться сбыть брак.

- Сейчас стало модно формировать букеты в круглых шляпных картонках, - объясняет бизнесвумен. - Знаете, сразу возникают ассоциации с французскими гризетками, белошвейками. Это очень удобно: один из самых распространенных дефектов цветов, возникающих при их перевозке, - сломанный стебель. А тут без проблем: покупаем шляпную коробку с низкими краями – и готов букет из сломанных цветов по цене целых.

В такую коробочку можно поставить сломанные цветы.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Продолжение этой моды – цветы в картонном конусе. Его вообще легко смастерить своими силами из дешевого цветного картона. В центр букета помещаем целые цветы, по бокам – сломанные. И объясняем покупателям, что сейчас очень актуально дарить цветы в конусах. А ведь составить такие букеты можно и своими руками. Причем, из свежих и целых, а не из поврежденных цветов. И будет намного дешевле.

Сейчас модно прикреплять к букетам мягкие игрушки.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С игрушкой - дороже

В цветочных магазинах часто продают мягкие игрушки. И вот зачем.

- Однажды я случайно посадила на букет маленького мишку, - говорит хозяйка цветочного бутика. – Зашел мужчина, увидел мою композицию и выбрал именно ее. И я стала практиковать этот прием постоянно. Пристраиваю игрушку к букету и продаю его раза в полтора дороже, чем эти же цветы и игрушка стоят по отдельности.

Что может быть лучше свежих тюльпанов!Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

СОВЕТЫ ФЛОРИСТА

1.Осмотрите и потрогайте «ногу» букета или кончики отдельных цветов - они не должны быть осклизлыми на ощупь. Это верный признак, что они перестояли в воде и начали портиться.

2.Свежесть цветов можно определить по запаху. Вспомните: опытный грибник не только осматривает, но и обнюхивает грибы. Правда, волнительным ароматом обладают далеко не все цветы. Например, его нет у импортных роз, которые могут стоять больше недели, у тех же герберов. В этом случае обращайте внимание не на аромат, а чтобы от цветка не пахло затхлостью – ни от соцветия, ни от стебля.

3.Чтобы цветы стояли дольше, чаще меняйте в воду, в нее можно добавить рюмку обычной водки. Дело в том, что вода от цветочных стеблей очень быстро затухает, от этого цветы и портятся. Небольшое количество спирта, сахара или соли могут затормозить этот процесс. Еще вариант – купить в цветочном магазине пакетик с порошком, который обеззараживает воду.

4.Не слушайте продавцов, что розы только что прибыли из Голландии. Даже в эту страну на аукцион цветы могут поступить откуда угодно. Чаще всего – из стран Латинской Америки. Главное, чтобы цветы правильно хранились. Смотрите на бутон цветка, он должен быть без изъянов, у свежей розы он всегда упругий и яркий.

5.Каждую цветок для букета лучше выбирать самим. Но если покупаете готовый букет, обратите внимание на стебель каждого цветка. Они должны быть одинаковой длины и без перегибов. Помните, что в цветочную композицию запросто могут пристроить сломанные цветы.

6.При выборе лилий обратите внимание на тычинки. У свежих они яркого цвета и в пыльце, у постоявших – темные и сухие.

7.Не покупайте лилии без тычинок - чтобы скрыть «возраст» цветов, предприимчивые торговцы отрывают их.

8.Некоторые продавщицы специально отвлекают мужчин-покупателей разговорами. Не ведитесь на эту уловку. Сначала внимательно сами осмотрите все цветы на полках и прилавках, а уже затем, если нужно, попросите совета продавца.

9.Чтобы цветы дольше стояли, ставьте вазу в прохладное место. Худший вариант – разместить их вблизи радиатора отопления.

10.Чем глубже в воде стоят цветы, тем лучше. Поэтому не используйте слишком мелкие вазы.